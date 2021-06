El año pasado cuando Natalia Monge sale de vacaciones en Informe 11 Las Historias me ofrecen sustituirla por esos días, lo que pasa es que antes de que lo relanzaran estaba en un formato distinto que lo grababan durante el día y le tuve que decirle a Frederick Fallas (productor) y a don Fernando Contreras (presidente de Repretel) que no podía porque en el día yo trabajo en Claro. Entonces, con el dolor de mi alma no pude estar en Informe 11 y le dije a Fernando Contreras que si salía algo después de las 6 p.m. con muchísimo gusto.