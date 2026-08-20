Carolina Sánchez, La Chama, presume al hombre que la enamoró y dice cómo cambió su vida

La recordada expresentadora de televisión, Carolina Sánchez, presumió este jueves al hombre que la enamoró en una fecha muy especial.

El galán de La Chama, como popularmente se le conoce a Sánchez, está cumpliendo 50 años este 20 de agosto y como no está en Costa Rica, su novia lo sorprendió al otro del Atlántico.

A Carolina Sánchez se le recuerda por sus años trabajando como presentadora de televisión. En la foto junto a Maureen Salguero, la popular Tía.

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De viaje por España, el país donde nació

Según contó Caro, su novio, el escritor español Miguel Obrador, está en Barcelona de viaje y aunque en tres días ya se reencuentran, la periodista no podía dejar pasar por alto la celebración.

En Instagram, la risueña comunicadora dedicó un romántico y revelador mensaje a su novio y habló de cómo ha sido compartir la vida con él durante el tiempo que llevan juntos.

“Estar a tu lado me ha cambiado profundamente”

“Hace cuatro años llegaste a mi vida y, desde hace tres y medio, tengo la enorme felicidad de compartirla contigo como pareja. Estar a tu lado me ha cambiado profundamente: me has enseñado a pensar útil, a mirar la vida de otra manera y, como dirías tú, a no cagármela”, escribió la exfigura del programa televisivo Informe 11: Las Historias (hoy Las Historias).

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Carolina agradeció a Miguel por lo espléndido que ha sido como pareja y por las enseñanzas que ha compartido con ella, quien es cuatro años mayor que él (tiene 54).

Carolina Sánchez, La Chama, compartió esta romántica foto junto a su novio cumpleañero. (Instagram/Instagram)

“Gracias por ser mi compañero, mi amor, mi maestro de vida y una de las personas más importantes para mí. Soy inmensamente feliz compartiendo contigo, creciendo contigo y construyendo nuestra historia.

“Hoy celebras tus primeros 50 años… y yo solo deseo tener la suerte de compartir contigo, por lo menos, otros 50 más. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo muchísimo. ¡Qué ganas de verte!”, agregó La Chama.

Confirmó que vive su mejor momento en el amor

Caro no dejó ninguna duda de que está “de las narices” de Miguel, confirmando que está en una de las mejores etapas de su vida sentimental.

Sánchez remató el amoroso y festivo mensaje con una foto en la que aparece junto a su pareja. La imagen habla más que mil palabras de la felicidad que viven.

Carolina Sánchez y Miguel Obrador tienen cuatro años juntos. (Suministradas a La Nación /Suministradas a La Nación)

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