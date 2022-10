¡Casi la mata! Video muestra bolazo que le pegó Daniel Murillo a Merlyn Villarreal

La periodista Merlyn Villarreal debe andar con mucho dolor de espalda luego del bolazo que le pegó su compañero Daniel Murillo en Conexión fútbol de Repretel.

En las redes sociales del programa de Repretel compartieron este martes el video en el que se ve a Daniel alzando la bola y pegándole un patadón a la pecosa, la cual se va directo a la espalda de Merlyn, que estaba hablando con un compañero de producción y viendo para otro lado.

“Cuando iba a empezar a bailar con mi compañero, Daniel se puso a hacer el toque que hizo Ítalo Marenco cuando fue al programa y en lugar de pegarla al marco, le dio por fuera y me pegó por la espalda, sin intención, él dice. Yo lo quiero mucho y gracias a Dios me llevo muy bien con todos. Él me abrazó y le dije que estuviera tranquilo.

“Ese día me quedó doliendo mucho la espalda, la tuve roja todo el día pero me puse una cremita y amanecí bien, espero que el pulmón no me haya afectado porque sí fue un semejante bolazo”, contó la guapa, vecina de Alajuela a La Teja cuando le consultamos cómo estaba.