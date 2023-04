¡Casi se los comen! Dueto nacional sufrió un terrible ataque de avispas mientras tocaban

Así quedó el dueto Los Incondicionales luego del ataque de las avispas. Cortesía.

No está dentro de su repertorio, pero si al dueto nacional Los Incondicionales le piden el mítico tema de La Banda, “La Avispa”, probablemente mejor no la cantarían.

Esto después de la clase de susto que se llevaron este domingo mientras tocaban en Los Contenedores en Cartago, a eso de la 2:45 p.m.

El lugar es abierto y allí montaron una tarima para que los hermanos artistas Michael y Rosaura Martínez amenizaran la tarde a todas las personas que llegaron a comer a los diferentes restaurantes que hay en ese sitio.

Mientras Los Incondicionales le ponían sabor a la tarde, se soltó un enjambre de avispas que motivadas por el sonido, se fueron a atacarlos. El resultado es impresionante, pues a cada uno le quedó la cara hinchadísima e incluso estuvieron con falta de oxígeno por bastante rato.

“Sentí que me andaban volando un montón de avispas en la cabeza y mi otro hermano, que me ayuda con el sonido, me dijo que me bajara porque tenía demasiadas en la cara, yo nada más sentía un gran ardor y por eso llamaron al 911. En eso mi hermano, se fue a ayudar a un señor que estaba afuera y que tenía más en todo el cuerpo”, contó el artista.

Al parecer, ese señor estaba cortando el zacate de un lote y se voló el panal, que sumado al sonido de la música alborotó a los insectos, que se fueron directo a picar a los hermanillos y a algunas personas del público.

El dueto Los Incondicionales pasó el susto de su vida con las benditas avispas. Cortesía.

“En la Cruz Roja nos dijeron que el ruido las aturde y por eso se fueron para la tarima. Donde pica una, suelta una sustancia que hace que las demás se vayan a atacar porque piensan que uno las está atacando a ellas”, afirmó el artista brumoso.

Michael quedó afectado en su cara, en sus hombros y en la parte de atrás de la cabeza, mientras que a Rosaura le fue horrible en el ojo izquierdo.

A él lo trasladaron de emergencia al hospital de Cartago, al igual que al señor que chapeaba debido a que estaban dando reacción alérgica a las picaduras. Según Michael, preguntó por él y le dijeron que estaba en cuidados intensivos, debido a la gravedad del ataque.

“Yo sentía afectada la garganta, era como una apretazón, me pasaron y me pusieron una vía porque se me estaba cerrando, de hecho, ahorita estoy apenas como volviendo en sí porque he estado como mareado, a mi hermana no se la llevaron, pero ya en la mañana se tuvo que ir al hospital porque amaneció superhinchada, con los ojos cerrados. Hace poco la metieron a atenderla y aquí estamos a la espera de lo que digan”, comentó el cantante.

Por suerte, no hubo más afectados porque la gente salió corriendo del lugar al ver lo que les ocurría a los cantantes.

Al momento de esta nota, la mañana de este lunes, contó que sentía la cara ardiéndole y una apretazón en los labios y la garganta.

Según le dijeron los médicos, el veneno de la abeja africana dura tres días en el cuerpo, por lo que hay que combatirlo bien con medicamentos desinflamatorios.

Tendrán que estar atentos, por si sienten algún cambio o les falta el aire, porque tendrían que salir corriendo al hospital.

Agradecido.

Michael contó, además, que más allá del susto, quedó muy agradecido con la gente que los ayudó y que les cuidó su equipo, ya que tuvieron que dejar todo botado y salir corriendo para el hospital.

Tanto el público como las personas de los restaurantes estuvieron muy atentos a lo que les pasaba y han podido sentir el cariño de la gente.

En muchos años de cantar, esta es la segunda vez que se llevan un susto grande, antes no fueron avispas, sino “ratas” los que los habían atacado para robarles el equipo.