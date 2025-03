Catalina Mendieta contó cómo hizo para escapar de la violencia doméstica que sufría

Catalina Mendieta regresó a la televisión casi a finales del 2023. Fotografía: Instagram de Catalina Mendieta. (Instagram/Instagram)

Con la fortaleza de una mujer empoderada que hace 19 años puso un “hasta aquí” a una lamentable situación que vivía, la presentadora Catalina Mendieta abrió su corazón y contó la historia de su vida que casi nadie conocía.

La exfigura de Repretel y actual ficha del canal ¡Opa! narró su “capítulo oculto” en el programa Francamente, de Randall Salazar, de este martes, en el que hablaron sobre las mujeres que viven atrapadas en la violencia doméstica.

Mendieta aprovechó el tema que discutían para revelar su historia personal, la cual vivió cuando su única hija, Valeria, tenía un añito de nacida. En diciembre pasado la joven cumplió 20 años.

“Viví una situación también complicada. Honestamente nunca pensé que estaba en riesgo mi vida como tal. Nunca pensé que este hombre iba a agarrar una pistola y me iba a matar, pero sí hubo una situación de violencia en la que había golpes, había palabras, insultos, actitudes violentas”, relató.

La presentadora no dijo nombres ni dio ninguna pista sobre el agresor, pero sí dio a entender que vivía con él en otro país. No mencionó en dónde.

“Mi hija estaba muy bebé y yo, gracias a Dios, tenía a dónde ir. Metí lo que había de mi hija en ese momento en una maleta, lo que pude llevar. De mis cosas llevé un par de jeans y unos tenis y tenía que agarrar un avión y yo por meses preparando las cosas con el abogado aquí en Costa Rica.

“Mi mamá era, obviamente, mi única persona de confianza en ese momento y estuvimos preparando durante meses esto, hasta que pude tomar el avión. Yo decía: ‘Dios mío, por favor, nada más necesito pasar Migración’”, afirmó.

Catalina aseguró que en algún momento el hombre le dijo que ella no huiría, que se iba a quedar, pero la decisión la tenía tomada.

“Yo no dormía. Uno no duerme, es muy estresante. Y llegué a Costa Rica y le comuniqué por teléfono lo que pensaba hacer que en mi caso, gracias a Dios, tuve a mi mamá. Mi hija estaba a salvo, tenía un año, yo no quería que ella viera eso, no quería que ella recordara y que viera que eso era normal en una familia, en un matrimonio, porque no quería que ella un día fuera tratada así por una persona y pensara que era normal. Entonces es difícil”, continuó.

Tras dar su testimonio, Cata instó a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica a escapar de esa situación.

“Si tiene una vía de escape, hágalo, porque todos merecemos una vida linda y en paz. Vale la pena luchar por esa libertad”, exhortó.