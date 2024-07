Catalina Mendieta justifica así rudo comentario que hizo en reality del Miss Universe Costa Rica

A Catalina Mendieta no le quedó de otra que pedir perdón este viernes por un desafortunado comentario que hizo el miércoles pasado durante el reality del Miss Universe Costa Rica y que enojó a muchísima gente.

La presentadora del canal ¡Opa! se rajó a decir al aire que las precandidatas al concurso de belleza más importante del país parecían ser de “aula diferenciada”, luego de que empezaran a abrir unas cajas para una dinámica sin que ella les diera la luz verda.

“Chiquitas, no pueden abrir (la caja); nadie les ha dicho, cierren por fa, cierran la caja. ¡Qué digo yo, esto es como el aula diferenciada!, ¡qué barbaridad!”, afirmó Catalina ese día en Rumbo a la gala, el reality que pretende elegir a las 15 candidatas para el Miss Universe Costa Rica.

Tal comentario armó un burumbún en redes y la expresentadora de Intrusos de la farándula no tuvo otra salida que pedir disculpas al inicio del programa de este viernes.

Mendieta se disculpó con las aspirantes al certamen de belleza, con la directora del concurso, su jefa Yessenia Ramírez, y con la gente que se sintió ofendida.

“Estuvo mal. Jamás, jamás y ustedes conocen mi corazón y ya lo conocen bien, saben que jamás hubiera dicho una expresión para herirlas, para lastimarlas, para denigrarlas y bueno, es mi responsabilidad aceptar que fue un mal comentario. Me disculpo con ustedes, las amo, lo saben, son como mis hijas”, dijo Cata a las 17 chicas que están en competencia.

“También (se disculpa), a raíz de una conversación que tuve con Yessenia Ramírez, nuestra directora, porque la llamé ayer (el jueves) y le dije que si había escuchado (sobre el comentario) porque me han tagueado, llamado y querido entrevistar sobre si estoy de acuerdo (con el comentario que hizo) y por supuesto que ni ella, ni yo, ni ninguna persona en esta organización está de acuerdo con el abuso, con denigrar, con excluir, con nada y esa no fue mi intención”, afirmó.

Cata aceptó que su comentario partió de la ignorancia. “Parte de mi ignorancia, porque sí, no me da pena aceptarlo, todos somos ignorantes en un montón de temas, me equivoqué. Discúlpenme, las amo, por amor a Yess (Yessenia Ramírez) porque este es un proyecto donde ella ha dejado alma, vida, y corazón, que le ha costado lágrimas, horas de sueño y porque es una mujer íntegra y no quiero que nada de lo que yo pueda decir o hacer ensucie el gran trabajo que ella está haciendo con el Miss Universe Costa Rica es que también lo hago (pedir perdón)”, destacó.

En las disculpas que dio a la gente echó mano de muchas referencias cristianas, pues en redes sociales le han dado durísimo a la presentadora de canal ¡Opa!

“Pero también quiero decirle algo a usted que está en su casa, si cuando usted escuchó eso de verdad en su corazón sintió feo y dijo: ‘ay no’, porque tal vez usted se relaciona de una manera dolorosa con ese término, también le ofrezco una disculpa.

“Quisiera que este gozo, esta plenitud y esta paz con la que yo me estoy disculpando, porque la verdad es que para mí esto es una oración contestada y todos los días le pido a Dios que me dé oportunidades para reflejar el carácter de Jesús en todo lo que hago y esta es una oportunidad, quiero decirle que el Señor usa hasta los enemigos de nosotros para glorificarse y esto es lo que está pasando aquí. Así que espero que en Dios encuentre esa plenitud y ese gozo en las cosas que usted hace y que tenga la tranquilidad de aceptar cuando se equivoca y seguir adelante, porque el que tenía que perdonar ya nos perdonó”, terminó.