Celeste Rodríguez y Keiz están con un gran dolor en el corazón

Celeste Rodríguez tiene un gran dolor en su corazón. (Instagram/Instagram)

Celeste Rodríguez y su pareja Keiz están atraviesan uno de los momentos más duros de sus vidas, tras enfrentar una pérdida que los ha dejado un profundo vacío en su corazón.

Por medio de su cuenta de Instagram, Celeste Rodríguez, confesó que su perrito Simón, quien había sido operado recientemente, cruzó el arcoíris de las mascotas el pasado sábado.

LEA MÁS: Keiz y Celeste Rodríguez piden ayuda en medio de dolorosa situación que están viviendo

“El 14 de febrero de 2020, fue el día en el que mi compañero más leal llegó a mi vida a demostrarme el amor puro y real. Un amor que no necesitaba palabras para sentirlo en cantidades inmensas, unos ojos cafés gigantes que me salvaron una y otra vez en mis luchas más pesadas, esas que nunca hablé con nadie y él fue mi cura”, comenzó diciendo.

Simón era el perrito de Celeste.Captura (Captura )

LEA MÁS: A Keiz y a Celeste Rodríguez les volvió el alma al cuerpo

La creadora de contenido reveló que su perrito salchicha llegó de manera inesperada a su vida, pero necesaria.

“Estaba completamente enamorada de esa bolita café que, desde ese día hasta el último, fue lo primero que veía al despertar y lo último que veía antes de dormir abrazados”, detalló.

La creadora de contenido despidió a Simón en sus redes sociales.Captura (Captura /Celeste Rodríguez)

Simón estuvo con Celeste durante cinco años y con Keiz desde que tomaron la decisión de irse a vivir juntos.

“Cinco años de completa felicidad, juegos, babas, ladridos, saltos, cada día juntos era mi curita al corazón y mi motor diario. Fui tan intensa con él que sé que nunca tuvo duda de cuánto explotaba mi corazón de amor por él, yo no estaba segura de absolutamente nada en esta vida solo de que quería darle la mejor versión de mí a ese pequeño ser de amor, ahí fue donde sin darme cuenta me curó y me sanó cada herida que no pude durante años, mi ángel en la tierra”, detalló.

A Simón siempre le celebraban los cumples. Captura (Captura )

Celeste tuvo a Simón desde bebé. (Captura )

El perrito de Celeste tenía una situación de salud compleja y, por más que intentó, no los dejó tranquilos.

“Fueron días de angustia, pero siempre con una luz de esperanza en esos ojitos que me permitieron nunca rendirme y seguir luchando por mi bebé, esos ojitos que le dieron calma a tanta oscuridad, de alguna manera sentía que él me tranquilizaba y me intentaba transmitir que todo iba a estar bien”, reveló.

La hermana del tatuador Max Rodríguez confesó que aún estando mal su perrito nunca dejó de chuparla y darle amor inmenso.

“Nunca sufrió y justo así fue hasta el último día en su paso por este mundo. Dicen que el cuerpo es solo algo material y que el alma perdura y eso es lo que quiero pensar que mi bebé de alguna manera está conmigo”.

Celeste le confesó a sus seguidores que ella no estaba preparada para este momento y menos para vivir ese sentimiento y vacío que le ha generado la muerte de su mascota a quien veía como un hijo.

“Daría todo de mí y más para que esto no fuera real y para estar juntitos abrazados, sé que de alguna forma estás conmigo pero le pido a la vida que nos podamos volver a ver y ser felices nuevamente”, concluyó.

De parte del equipo de La Teja les mandamos mucha fortaleza en estos momentos tan complicados.