¿Celso Borges y la presentadora Sophia Umaña son novios? Ella habló con La Teja y dijo todo esto

¿Sophia Umaña y Celso Borges son pareja?, a la presentadora y jugador de Liga Deportiva Alajuelense los están vinculando sentimentalmente. (redes/Facebook)

En redes sociales circula el rumor de que Celso Borges, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, tendría una nueva novia y esta sería nada más y nada menos que la presentadora Sophia Umaña.

El volante rojinegro está en proceso de divorcio, por lo que la noticia llamó la atención de muchos seguidores del fútbol nacional.

Pero en La Teja no nos quedamos ahí y acudimos directamente a la fuente primaria, en este caso la presentadora del espacio Somos el Team, que se transite por TDMás.

Sophia aclaró primero que nada que ella nunca es de andar metida en chismes, pues le gusta mantener su vida privada lejos de los escándalos.

Cuando le consultamos directamente si anda con el jugador número 5 de la Liga fue tajante en responder: “solo somos amigos”.

La página de Facebook FanPage-Fútbol Tico es la que está relacionando a Sophia Umaña y Celso Borges como pareja. (redes/Facebook)

El hecho de que son amigos y que han compartido en algunas ocasiones en lugares públicos cree que se ha prestado para que empiecen a relacionarlos sentimentalmente, pero aseguró que nada que ver.

“Correcto, somos amigos. Yo opino que es normal en Costa Rica que se inventen este tipo de chismes. Hoy soy yo, mañana será cualquier otro”, dijo.

La fiel seguidora del Club Sport Herediano agregó que es muy normal que la vinculen con un jugador de fútbol por el mismo ambiente en el que se desempeña.

“En este ámbito en que uno se maneja no falta alguien que diga que uno ha andado con todos los jugadores, pero de mi vida privada siempre he sido bien cautelosa”, mencionó.

El futbolista del Alajuelense está en proceso de divorcio de su expareja, la española Marta Peralta, quien lo denunció penalmente ante el Juzgado de Violencia Doméstica por el delito de violencia patrimonial y sicológica.