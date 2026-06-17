Chances martes 16 de junio: estos fueron los números ganadores

La Junta de Protección Social anunció los números ganadores del sorteo de Chances correspondiente a este martes 16 de junio.

La lotería popular Chances premió este martes el número 39. Fotografía: Captura JPS. (Facebook JPS/Facebook JPS)

Pasadas las 7:30 de la noche salieron los tres premios de mayor del sorteo, conocido como Lotería Popular.

El premio mayor pagaba 160 millones, en dos emisiones. El sorteo fue el número 7045.

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Los números ganadores fueron:

Premio mayor: 39, serie 707.

Segundo premio: 7288, serie 53.

Tercer premio: 88, serie 703.

En Desamparados se vendió el número ganador en los Chances de este 16 de junio. Fotografía: Facebook JPS. (Facebook JPS/Facebook JPS)