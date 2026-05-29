Vecinos de San José se repartieron millonario acumulado de la JPS

Tres personas ganaron el acumulado de 736.250.000 colones que salió este martes 26 de mayo, según informó la Junta de Protección Social (JPS).

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El martes se jugó el sorteo del acumulado, después del sorteo de los Chances, y salieron dos combinaciones: el número 37 y la serie 931, y el número 30 y la serie 141, en dos emisiones.

Días después del sorteo, la JPS reveló dónde se vendieron los premios del acumulado.

Tres personas cambiaron el premio del acumulado en las oficinas de la JPS. (Captura de pantalla)

Un vecino de San José, mayor de 65 años, se presentó en las oficinas de la JPS para cambiar cinco fracciones de la combinación número 30 y la serie 141 y recibió un premio de 184.062.500 colones.

Él comentó que compró las fracciones en Montes de Oca y que el número 30 es de su preferencia. Destinará parte del dinero para comprar un terreno.

La segunda persona, un vecino de San José de entre 56 y 60 años, llegó a cambiar cinco fracciones del número 37 y la serie 931. Recibió el mismo monto que el señor de 65 años.

El suertudo comentó que compró el entero a su vendedor de confianza; jugó con el número 37 porque le gustan las combinaciones relacionadas con el número 7. Usará el dinero para atender asuntos personales e inversiones en depósitos a plazo.

Otro vecino de San José, de entre 46 y 50 años, también se presentó a las oficinas centrales de la Junta a cambiar cinco fracciones con el número 37 y la serie 931. Obtuvo un premio de 184.062.500 colones.

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Adquirió el número en San Pedro de Montes de Oca; el ganador comentó que usualmente compra otro número, pero esta vez decidió jugar “a gallo tapado”.

Contó que utilizará el dinero para atender asuntos personales.

Este viernes se jugará otro acumulado

La JPS jugará este viernes otro sorteo del acumulado tras finalizar el sorteo de los Chances. El premio mayor es de 100 millones en dos emisiones.

Para este juego, hay 74 bolitas en blanco y una con la palabra “acumulado”.

El sorteo se transmitirá a las 7:30 p. m. a través de la página de Facebook de la Junta de Protección Social (JPS).

Este viernes se jugará el sorteo de Chances, cuyo premio mayor es de 240 millones de colones. También se realizará el juego del acumulado que tiene como premio 100 millones de colones. (JPS/JPS)

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