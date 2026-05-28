Casos por salmonella tras bote en Ciudad Colón siguen aumentando, vea cuántos se han detectado

El Ministerio de Salud dio una actualización del brote de salmonella en Ciudad Colón: los casos aumentaron en cuestión de días.

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Actualmente, hay 64 casos confirmados, de los cuales 27 se identificaron como positivos tras las pruebas de laboratorio y 37 personas se contagiaron por nexo epidemiológico.

Las autoridades explicaron que las personas que se contagiaron por nexo epidemiológico son aquellas que tenían los mismos síntomas y un elemento en común: acudieron al establecimiento o llevaron el alimento a la casa y sus familias se contagiaron.

El Ministerio de Salud dio una actualización sobre el brote de salmonella. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

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De los 64 casos confirmados, una persona lamentablemente murió y cinco tuvieron que ser hospitalizadas, pero ya fueron dadas de alta.

El ministerio comentó que hubo 58 personas que necesitaron tratamiento ambulatorio.

También comunicó que alrededor de 19 personas aún no han podido ser contactadas para determinar si fueron contagiadas de salmonella.

¿Cómo inició la investigación epidemiológica?

Las autoridades informaron que se dio un reporte del aumento de casos de diarrea en un centro hospitalario del país. Posteriormente, se le notificó al Ministerio de Salud lo que estaba ocurriendo.

El pasado 15 de mayo se inició la investigación epidemiológica, en la que se determinó que el consumo de alimentos se llevó a cabo en un mismo local.

El análisis confirmó que era un brote por intoxicación y que su causa era una bacteria, ya fuera salmonella o escherichia coli.

Al inicio de la investigación, había 103 casos, de los cuales 20 fueron descartados y 64 fueron confirmados.

Debido al brote, se realizaron medidas administrativas, como el cierre del establecimiento.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) informó que se hicieron inspecciones en establecimientos que tuvieran alguna relación con el brote.

Se encontraron problemas en la cadena de frío, trazabilidad de productos y limpieza y desinfección de los alimentos.

El Ministerio de Salud informó que había 103 casos, de los cuales 20 fueron descartados y 64 fueron confirmados. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las autoridades decomisaron 573 kilogramos de productos cárnicos durante las inspecciones.

Asimismo, se identificó un establecimiento de sacrificio de aves que no contaba con los permisos de funcionamiento ni certificación de operación de Senasa, por lo que fue cerrado de inmediato.

El brote está contenido

Las autoridades afirmaron que el brote de salmonella ya está contenido porque era una fuente común que se produjo en un mismo lugar y con un alimento específico, y fue causado por bacterias.

Sin embargo, continúan realizando la investigación. Además, tanto Senasa como el Ministerio de Salud comunicaron que harán operativos para verificar las condiciones de los establecimientos, es decir, si cuentan con los respectivos permisos de funcionamiento al día, carné de manipulación de alimentos, buenas prácticas de manipulación y protocolos de higiene.

Las autoridades afirmaron que el brote de salmonella ya está contenido. (Gemini/Gemini)

Se recomendó a la población consumir alimentos en lugares que cuenten con permisos sanitarios y vigilar que haya limpieza, orden e higiene.

También deben hacer un adecuado lavado de manos con abundante agua y jabón, y asegurarse de cocinar muy bien el pollo.

Las autoridades recordaron que se debe evitar la manipulación de carne cruda junto con verduras y hortalizas para que no haya contaminación cruzada.

Además, se debe asegurar una adecuada refrigeración de los alimentos, es decir, que la temperatura no sea alta.

En caso de que tengan síntomas como fiebre, malestar general, diarrea, dolor abdominal, náuseas o vómitos, deben acudir a un servicio de salud.

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