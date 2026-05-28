Cenare habilita nueva herramienta para sacar citas sin hacer filas

Los pacientes y usuarios podrán gestionar sus citas a través de una nueva herramienta que el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) puso a disposición.

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Por medio del sitio web del Cenare, se puede solicitar una cita de las distintas áreas de salud y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las autoridades explicaron que, una vez que la persona ingresa a la página web, le consultarán si tiene una referencia médica y, de esta forma, puede iniciar el proceso para obtener una cita o incluso reagendarla.

Los pacientes podrán solicitar citas a través del sitio web del Cenare, de esta forma pueden evitar filas. (Jose Cordero)

El servicio de Consulta Externa revisará cada referencia que ingrese por medio del sitio web y después será enviada a Redes para contactar al paciente y confirmarle la cita.

¿Cómo se puede sacar una cita?

En el sitio web del Cenare, debe clicar en “obtener cita” y le mostrará un formulario en el que debe llenar su información personal y el tipo de cita que requiere.

Una vez que llene la información, debe dar clic en “enviar solicitud”.

Las autoridades recuerdan a los usuarios que deben ir a la cita de manera puntual y presentar en físico la referencia emitida por un médico general o especialista de la CCSS.

También debe llevar su documento de identidad vigente y estar al día con el pago de su seguro.

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Por otra parte, para reasignar la cita, también debe llenar un formulario con sus datos personales y escribir la justificación por la cual no puede ir en la fecha indicada.

Para cancelarla, debe hacerlo por medio de la app EDUS.

Ahorrará tiempo a pacientes de zonas lejanas

La CCSS informó que esta herramienta será muy útil para aquellas personas que viven fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), pues no tendrán que movilizarse hasta el Cenare para conseguir una cita.

“Esta nueva alternativa permite que los pacientes de zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM) no tengan que desplazarse hasta el Cenare para sacar una cita, así como disminuir el aforo en diversos servicios”, dijo Milton Chamorro, de la Dirección de Servicios Médicos y Apoyo Técnico del Cenare.

Las citas en Cenare se pueden hacer desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea el celular, la computadora o la tableta. (Canva /Canva)

Por su parte, Jonathan Villalobos, jefe de área de Comunicación Digital de la CCSS, comentó que esta iniciativa también evitará las filas de espera en los establecimientos de salud.

“Se trata de un beneficio pensado y dirigido hacia los pacientes, permitiéndoles realizar trámites de forma fácil y segura desde la comodidad de su hogar, lugar de trabajo o cualquier sitio donde se encuentren”, dijo.

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