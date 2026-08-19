Charlyn López hace inesperada confesión impulsada por la batalla viral que tomó las redes

Impulsada por la batalla viral de la que todo el mundo está hablando en las redes sociales, la bellísima Charlyn López sorprendió con una inesperada confesión.

La modelo y presentadora de televisión reconoció este martes su extrañeza por la tendencia del farmear aura que tomó las redes sociales en las últimas horas.

Charlyn López es una de las modelos y presentadoras de televisión más populares de Costa Rica. (redes/Captura de video)

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El término que anda para arriba y para abajo consiste en “batallas” presenciales donde los participantes realizan acciones frente a otra persona que proyecten seguridad o que impresionen.

La tendencia que se inició en TikTok llevó a Charlyn a hacer una confesión frente a sus compañeros de trabajo.

La confesión de Charlyn López

“He llegado a un momento de la vida en el que me siento más señora que nunca”, afirmó López, de 36 años, antes de pedirle a la gente que le explique en qué consiste “farmear aura”.

La macha quiere tener claro qué es esa batalla en caso de que alguno de sus dos hijos le consulte al respecto.

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“¿Qué es farmear aura? Por lo general cuando mis hijos me preguntan algo si no sé, lo invento, pero en esto no sé ni qué inventar”, reconoció Charlyn.

Asimismo, advirtió a sus compañeros de trabajo de que “vienen tiempos peores todavía”.

La confesión de Charlyn López

“Disculpen mi ignorancia, si alguien entiende me lo manda por un mensaje privado, por favor”, solicitó la exreina de belleza.

Según medios internacionales, la tendencia viral se hizo muy famosa entre la llamada generación Z, cuyos integrantes son también conocidos como nativos digitales.

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