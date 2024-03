Charlyn López la vio feísimo este miércoles camino a su trabajo en Repretel

Charlyn López es parte del equipo de Giros desde este 2024.

La siempre guapa Charlyn López llegó a tiempo a su trabajo en Giros, de Repretel, este miércoles porque Dios es muy grande.

Char contó en sus redes sociales que la vio feísimo para llegar a la televisora de La Uruca porque como nunca antes estuvo detenida casi una hora en carretera por las presas que había.

LEA MÁS: Periodistas de Noticias Repretel aman la incorporación de Charlyn López por una dulce razón

Ella vive en Orotina y todos los días sale en la madrugada desde ese sector de Alajuela para llegar a canal 6 pasaditas las 7 de la mañana y estar lista para presentar el programa matutino, que inicia a las 8 .

Charlyn López tuvo un inicio de miércoles muy estresante

Pero este miércoles fue un relajo y casi no logra llegar a tiempo al canal. Según contó la sensual rubia, las presas la atraparon desde la entrada de Orotina debido a un choque que hubo.

“Estuvimos detenidos como media hora porque había paso regulado”, contó en Instagram, donde compartió la frustración de ver que el tiempo corría, su hora de entrada se acercaba y ella aún estaba lejos del trabajo.

LEA MÁS: Charlyn López sobre su nuevo trabajo en Repretel: “Estoy feliz”

Después se topó con otra gran presa en la entrada a la radial de Alajuela debido a otro choque que robó la paz de los conductores a pesar de la presencia de la policía de Tránsito en la zona.

Charlyn López contó que, con todo y la congoja, llegó a tiempo a trabajar. (Instagram)

“Fueron otros 20 minutos de presa y después la presa de la Firestone hacia el Castella. Creo que no llego al inicio del programa. No sé, vamos a ver si las condiciones en carretera me lo permiten”, dijo la exreina de belleza.

Dichosamente, con toda la congoja encima llegó casi que al filo de salir al aire, una situación que también vivió su compañero de trabajo Ítalo Marenco, quien contó que él también casi no llega a tiempo a presentar el programa.

Tras días de viajar en scooter, Ítalo decidió este miércoles irse en carro y para qué lo hizo. Llegó con su ánimo alterado y casi convencido de que no volverá al trabajo en carro.

Tal fue el enojo de Marenco que su esposa, Cindy Villalta, compartió una historia donde le recomendó que lo mejor es que siga viajando en scooter.

Ítalo Marenco aseguró que nunca más irá a trabajar en carro. (Instagram)

LEA MÁS: ¿Charlyn López llega a Giros porque alguien “cantó viajera”? Esto dice Repretel

“Así se ve el desborde emocional de mi esposo porque no se fue en scooter y llegó tarde a trabajar. Mejor que se vaya en scooter”, escribió Cindy.

Esta situación del caos vial sigue pasando la factura a muchos conductores debido a los múltiples trabajos que se están haciendo de forma simultánea en importantes rutas del país.