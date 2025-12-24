Farándula

Chayanne está de luto por el fallecimiento de uno de los integrantes de Los Chicos

Chayanne reaccionó ante el fallecimiento de Tony Ocasio, uno de los integrantes de Los Chicos

Por Yenci Aguilar Arroyo

Chayanne reaccionó ante el fallecimiento de uno de sus excompañeros en el grupo Los Chicos.

Este miércoles se confirmó la muerte de Tony Ocasio, uno de los compañeros del cantante puertorriqueño.

Ocasio tenía 58 años y vivía en Orlando, Estados Unidos. Falleció a causa de un infarto.

Tony Ocasio, integrante de Los Chicos falleció a los 58 años.
Tony Ocasio, integrante de Los Chicos falleció a los 58 años. Fotos tomadas de Facebook. (Fotos tomadas de Facebook. /Fotos tomadas de Facebook.)

El mensaje de Chayanne

Este es el mensaje del cantante sobre el fallecimiento de su excompañero:

Chayanne se presentará el próximo sábado 5 de abril.
(BLieve Entertainment/Cortesía)

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”.

CHAYANNE
Chayanne reaccionó al fallecimiento de uno de los integrantes de Los Chicos. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)
