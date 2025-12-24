Chayanne está de luto por el fallecimiento de uno de los integrantes de Los Chicos

Chayanne reaccionó ante el fallecimiento de uno de sus excompañeros en el grupo Los Chicos.

Este miércoles se confirmó la muerte de Tony Ocasio, uno de los compañeros del cantante puertorriqueño.

Ocasio tenía 58 años y vivía en Orlando, Estados Unidos. Falleció a causa de un infarto.

Tony Ocasio, integrante de Los Chicos falleció a los 58 años. Fotos tomadas de Facebook. (Fotos tomadas de Facebook. /Fotos tomadas de Facebook.)

El mensaje de Chayanne

Este es el mensaje del cantante sobre el fallecimiento de su excompañero:

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”.