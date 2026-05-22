Chayanne tuvo especial gesto con Mauricio Hoffmann y su familia al llegar a Costa Rica

El cantante puertorriqueño Chayanne volvió a demostrar el enorme cariño que siente por Costa Rica y especialmente por la familia Hoffmann con un emotivo gesto que tuvo apenas aterrizó en el país este jueves.

El intérprete de Torero llegó a territorio costarricense la tarde del 21 de mayo para el concierto que ofrecerá este viernes en el Estadio Nacional y, minutos después de salir del aeropuerto, habló con el programa De boca en boca, de Teletica.

Chayanne tuvo una gran relación de amistad con Nelson Hoffmann y su familia. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

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Chayanne recordó con cariño a don Nelson Hoffmann

Desde la ventana trasera de una camioneta negra, Chayanne aseguró sentirse feliz de regresar a nuestro país, pero además aprovechó para enviarle un mensaje muy especial a la familia de Mauricio Hoffmann.

“A su familia y a él (a don Nelson) siempre han sido muy especiales conmigo y los recuerdos no se olvidan, eso siempre estará”, expresó el artista al recordar al fallecido productor Nelson Hoffmann.

El boricua mantuvo durante años una cercana amistad con don Nelson y toda su familia, a quienes siempre ha reconocido por apoyarlo desde los inicios de su carrera artística.

Chayanne junto a don Nelson Hoffmann en una de las ocasiones que participó en ¡Hola Juventud! Fotografía: Eyleen Vargas. (Credit Eyleen Vargas)

Chayanne ya había enviado condolencias tras la muerte de Nelson Hoffmann

Cuando Nelson Hoffmann falleció el 26 de junio del 2025, a los 74 años, el cantante también tuvo un gesto público con la familia Hoffmann.

“Agradeceré siempre a Nelson Hoffman por haber creído en mí desde los comienzos de mi carrera, nunca a pesar de los años dejé de tener su apoyo y eso se guarda en el corazón. Mis condolencias a toda su familia, y pido a Dios para que encuentren la paz”, escribió entonces en una historia de Instagram.

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Chayanne regresa a los escenarios costarricenses este viernes en el Estadio Nacional. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Mauricio Hoffmann destacó la humildad de Chayanne

Aunque Mauricio Hoffmann no respondió directamente al mensaje que le dedicó el cantante este jueves, sí resaltó públicamente una de las cualidades que más admira del artista.

“Esa humildad, porque él conecta con su público, tiene los pies en la tierra, es un artista que es exitosísimo, pero sabe de dónde viene y eso es lo que hace grande a un artista; así es que qué humildad la de Chayanne y qué bonito cómo él logra conectarse con su público, con su gente”, afirmó el presentador de Teletica.