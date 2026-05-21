Chayanne les envió inesperada pregunta a los ticos a pocas horas de su nuevo concierto en Costa Rica

A pocas horas de reencontrarse con el público costarricense, Chayanne volvió a demostrar por qué es uno de los artistas internacionales más queridos en el país al dedicarles un especial mensaje a sus seguidores ticos antes de su concierto en el Estadio Nacional.

Chayanne les preguntó a los ticos qué quieren escuchar

Chayanne les preguntó a sus seguidores ticos qué canción quieren escuchar en el concierto. (BLieve Entertainment/Cortesía)

El cantante puertorriqueño utilizó sus redes sociales para abrir un espacio de interacción con sus seguidores de Costa Rica y consultarles qué canción desean escuchar durante el espectáculo.

“¿Cuál cantamos juntos, Costa Rica?”, escribió el artista en una historia de Instagram, gesto que rápidamente emocionó a miles de fanáticos.

Aunque la mayoría de artistas internacionales suele mantener definido el setlist de sus conciertos durante toda la gira, Chayanne decidió tomar en cuenta a sus seguidores costarricenses antes de subir al escenario.

El “Bailemos otra vez Tour” llega a Costa Rica

Chayanne se presentará en el país este viernes (BLieve Entertainment/Cortesía)

El esperado concierto se realizará este viernes 22 de mayo de 2026 a las 7 p. m. en el Estadio Nacional como parte de su exitosa gira internacional “Bailemos otra vez Tour”.

La visita del boricua ha generado gran expectativa entre sus admiradoras, quienes lo consideran uno de los artistas más carismáticos y queridos que llega al país.

Cada presentación de Chayanne en Costa Rica suele convertirse en un espectáculo cargado de energía, romanticismo y nostalgia, con miles de personas coreando éxitos como “Torero”, “Un Siglo Sin Ti”, “Salomé” y “Provócame”.

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Además de su talento sobre el escenario, el cantante también mantiene una conexión especial con el público tico, que históricamente le responde con llenos totales y una ola de cariño en cada visita.