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Nancy Dobles despertó la envidia de muchas al compartir foto junto a “Chayanne”

Nancy Dobles llamó la atención en redes sociales después de publicar una imagen con “Chayanne”

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Nancy Dobles generó revuelo en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que aparece junto a Chayanne, quien se presentará el próximo 22 de mayo en el estadio Nacional.

La imagen fue publicada a través de una historia de Instagram y rápidamente captó la atención de los seguidores de la presentadora de Buen Día.

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Sin embargo, la imagen probablemente fue editada con algún programa o IA.

Nancy Dobles
Nancy Dobles hizo una pequeña broma a sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Este medio consultó a las autoridades de Migración y Extranjería y confirmaron que el cantante aún no ha ingresado al país. Se espera que su llegada ocurra entre jueves y viernes, dependiendo de su agenda.

El concierto de Chayanne ya se vive detrás del escenario

Aunque el artista todavía no aterriza en Costa Rica, la producción del espectáculo ya trabaja en todos los detalles para su presentación.

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El presentador Mauricio Hoffmann compartió recientemente un video mostrando parte del camerino que utilizará el cantante durante su estadía en el estadio Nacional.

“Este es el espacio privado y personal de Chayanne. Todavía lo están limpiando y lo están ordenando, pero bueno, por esta puerta va a ingresar Chayanne”, comentó Hoffmann en el recorrido.

La fotografía pudo ser editada o creada con IA.
Si uno la ve rápido, sin duda es creíble lo que hace la IA. (Nancy Dobles/Instagram)
Mauricio Hoffmann compartió imágenes del camerino en el que estará Chayanne.
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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