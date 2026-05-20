Nancy Dobles despertó la envidia de muchas al compartir foto junto a “Chayanne”

Nancy Dobles generó revuelo en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que aparece junto a Chayanne, quien se presentará el próximo 22 de mayo en el estadio Nacional.

La imagen fue publicada a través de una historia de Instagram y rápidamente captó la atención de los seguidores de la presentadora de Buen Día.

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Sin embargo, la imagen probablemente fue editada con algún programa o IA.

Nancy Dobles hizo una pequeña broma a sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Este medio consultó a las autoridades de Migración y Extranjería y confirmaron que el cantante aún no ha ingresado al país. Se espera que su llegada ocurra entre jueves y viernes, dependiendo de su agenda.

El concierto de Chayanne ya se vive detrás del escenario

Aunque el artista todavía no aterriza en Costa Rica, la producción del espectáculo ya trabaja en todos los detalles para su presentación.

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El presentador Mauricio Hoffmann compartió recientemente un video mostrando parte del camerino que utilizará el cantante durante su estadía en el estadio Nacional.

“Este es el espacio privado y personal de Chayanne. Todavía lo están limpiando y lo están ordenando, pero bueno, por esta puerta va a ingresar Chayanne”, comentó Hoffmann en el recorrido.

Si uno la ve rápido, sin duda es creíble lo que hace la IA. (Nancy Dobles/Instagram)