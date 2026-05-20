Leonardo Perucci continúa en el hospital y su hija explica la razón del retraso en su alta médica

El actor y expresentador Leonardo Perucci continúa hospitalizado después de someterse a una cirugía cardíaca.

Su hija Valeria Perucci compartió con La Teja una actualización sobre el estado de salud del artista.

“Está muy bien y puede que hoy (miércoles) le den de alta. Es impresionante la mejoría y estoy agradecida de corazón con la CCSS y los profesionales de calidad, que sin ellos la evolución no hubiera sido tan favorable.

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Leonardo Perucci pasó por una intervención quirúrgica en su corazón. (Jose Cordero)

“El personal de la unidad coronaria del hospital Calderón. El doctor Marco Siles, el doctor Marco Fung, los enfermeros y asistentes de pacientes, Erick y Lorena, fueron fundamentales en la recuperación de mi papá. A los infectólogos también”, comentó Valeria.

Una complicación retrasó el alta médica

Según explicó la hija del actor, la recuperación se vio afectada por un leve resfriado que su papá presentaba al momento de la intervención médica.

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“El cuadro de él se complicó un poco porque tenía un leve resfriado (imperceptible) cuando le hicieron el procedimiento, entonces eso fue lo que tardó la recuperación”, indicó.

Valeria detalló que la cirugía cardíaca fue un éxito, pero la infección pulmonar derivada del resfriado fue la razón principal por la que permaneció internado más tiempo.

“Ya por dicha está muy bien y entre hoy y mañana le dan la salida”, agregó.