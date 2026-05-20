Marcela Negrini actualizó cómo sigue su compañero de vida, tras delicado problema de salud

Marcela Negrini volvió a hablar sobre el estado de salud de su perrito Bunny, su inseparable compañero de vida, y contó que, aunque han sido días complicados, el perro poco a poco ha mostrado mejoría gracias al tratamiento que recibe.

Marcela Negrini y su lindo perrito. (Marcela Negrini /Marcela Negrini)

La presentadora habló con La Teja y explicó que, gracias a Dios, el peludito ha ido mejorando poco a poco, aunque actualmente enfrenta varios padecimientos propios de su edad.

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“Vieras que gracias a Dios ahí va mejorando. Bonnie tiene ya 15 años y tiene un problemita en la columna y también en la rodilla”, comentó.

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Sin embargo, la situación se complicó recientemente luego de que el perrito desarrollara una bronquitis crónica, enfermedad con la que han estado batallando desde hace varias semanas.

Marcela detalló que, tras llevarlo al veterinario y realizarle varios chequeos, también descubrieron que Bunny desarrolló un soplo en el corazón.

Marcela Negrini aseguró que Bunny ha ido mejorando poco a poco. (Cortesía Marcela Negrini/Cortesía Marcela Negrini)

“Entonces bueno, así andamos, una de carreras, pero bendito Dios, ahí va mejorando ya con tratamiento más específico y todo”, agregó la modelo.

La también presentadora contó que en casa, ella se está encargando de darle todos los medicamentos y cuidados necesarios para ayudarlo a salir adelante.

Hace pocos días, Marcela había compartido un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a Bunny, donde confesó lo mucho que significa para ella y aseguró que hará todo lo posible por darle calidad de vida en esta etapa tan delicada.

El mensaje tocó el corazón de muchísimas personas, quienes no han dejado de enviarle muestras de cariño y apoyo tanto a ella como a su fiel compañero.