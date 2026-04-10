Marcela Negrini sumó otro “hijo” a su familia justo en su aniversario de bodas

La modelo Marcela Negrini celebró este 9 de abril cinco años de matrimonio con su esposo, Tercero Castro, de una forma muy especial… y con compañía incluida.
La pareja decidió festejar su aniversario con una cena, pero esta vez no estuvieron solos, ya que aprovecharon la ocasión para integrar oficialmente a un nuevo miembro a su familia: una perrita salchicha que se suma a su ya numerosa manada de seis perros.
Amantes de los animales, ambos han construido una vida rodeada de sus mascotas en Guápiles, tierra natal de Castro, donde la modelo decidió establecerse y vive muy feliz.
Cabe recordar que Negrini y Castro se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas, en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento, su matrimonio no aparece registrado en Costa Rica, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Aun así, la pareja sigue disfrutando de su relación y de la vida que han formado juntos, ahora con un integrante más que, sin duda, llegó a llenar de alegría su hogar.