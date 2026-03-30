Marcela Negrini reaccionó a las críticas por coincidir con el mismo vestido de Keyla Sánchez

Marcela Negrini y Keyla Sánchez fueron vestidas iguales al concierto del Grupo Firme en el Estadio Nacional. (redes/Instagram)

La presentadora Keyla Sánchez y la modelo Marcela Negrini terminaron dando de qué hablar tras asistir al concierto del Grupo Firme por andar con el mismo vestido.

El detalle no pasó desapercibido en redes sociales, donde más de uno empezó a comentar y criticar, que ambas llegaran prácticamente iguales al evento.

Pero la cosa no quedó ahí, porque varios usuarios también señalaron que ese mismo traje ya lo habían usado otras figuras como Libni “Mimi” Ortiz y Ana Lucía Vega, ambas del programa Sábado feliz.

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Ante el revuelo, Negrini no se quedó callada y respondió sin pelos en la lengua a quienes estaban armando polémica por algo que, para ella, no tiene nada de malo.

“Qué barbaridad, por qué les gusta hacer tanto show”, arrancó diciendo, visiblemente sorprendida por los comentarios.

Keyla Sánchez hasta se pudo tomar una foto con los del Grupo Firme en el Estadio Nacional. (redes/Instagram)

La modelo explicó que ella compró el vestido desde hace más de un mes y que incluso lo había elegido con anticipación para ese concierto, dejando claro que no hubo ninguna intención de “copiar” a nadie.

“Keyla ni ve mis historias y yo no veo las de nadie, pero tampoco creo que ella haya visto que yo me lo iba a poner”, comentó, bajándole el tono al asunto.

Marcela Negrini compartió con Ítalo Marenco y Rafa Pérez en el concierto del Grupo Firme. (redes/Instagram)

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Compra donde sea

Lejos de incomodarse, Negrini aseguró que, de haberse encontrado con Keyla en el evento, hasta se habría tomado una foto juntas luciendo el mismo outfit.

“Si me la hubiera topado y andábamos iguales, me tomo una foto y la subo porque no me importa”, afirmó.

Además, dejó claro que no ve problema en repetir o coincidir con ropa, sin importar de dónde venga.

Keyla Sánchez también uso el mismo traje para el concierto. (redes/Instagram)

“Ustedes saben cuánta gente vio que andaban igual, montones de gente andaban igual, con el mismo vestido o con el mismo pantalón, la misma blusa, ¿y qué? Cuántas personas no andan iguales, ¿y qué?, ¿qué importa?, eso no tiene nada de malo".

“Que si era de Temu, de Shein, de donde sea, yo me puedo comprar ropa fuera del país, allá en una marca buenísima, a como puedo comprar una ropa ahí en la Coca Cola, para mí eso es lo de menos, yo compro donde sea, donde la ropa me guste y vea que me queda bien, por eso no hay problema”, señaló.

Sí lo copió

Incluso confesó que el vestido se lo vio primero a Ana Lucía Vega y que por eso decidió comprárselo, pues la modelo tiene una tienda virtual.

Para cerrar, Marcela destacó que ambas se veían bien y cuestionó el porqué de tanto alboroto.

“Se lo vi y dije: ‘yo lo quiero, está divino, ese es el traje que quiero para ponerme ese día del concierto’, y ya y punto, no importa. Igual Keyla se veía divina, espectacular, a mí me gustó también como se me veía, entonces cuál es el problema”, recalcó.

Marcela Negrini y Keyla Sánchez se veían divinas con ese traje. (redes/Instagram)

Aunque anduviera igual, no estaba en el mismo sector del concierto y fue hasta que subieron fotos a sus redes que la gente notó la casualidad.

Hasta el momento Keyla no se ha referido al tema, pero ya quedó más que claro que a Negrini eso no le causó ningún problema.