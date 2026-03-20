Keyla Sánchez sorprende con este detalle a invitados a su fiesta de 34 años

La presentadora de Teletica, Keyla Sánchez, sorprendió a los invitados a su fiesta de cumpleaños con un hermoso detalle que ninguno de ellos olvidará.

La comunicadora celebrará sus 34 años este 20 de marzo y, en la víspera del gran día, reunió a sus amigos más cercanos en un exclusivo lugar de Escazú para festejar su vida.

Keyla Sánchez cumplirá 34 años este viernes 20 de marzo. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (Instagram/Instagram)

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Un gesto inesperado de la cumpleañera

Aunque la homenajeada era ella, Keyla tuvo un gesto muy especial con cada una de las personas que la acompañaron en la celebración.

La presentadora preparó un mensaje personalizado que entregó a sus invitados, en el que agradeció el tiempo compartido a lo largo de los años y les recordó lo importantes que son en su vida.

“Gracias por estar aquí en mi cumpleaños 34. Hoy celebro un año más de vida, pero más que los años celebro los momentos, las historias y las personas que hacen que todo tenga sentido”, inicia el mensaje.

Un mensaje lleno de cariño

Las palabras de Sánchez destacaron el valor de la amistad y de las personas que han marcado su camino.

“Cada etapa de mi vida ha estado marcada por personas que han dejado huella en mi corazón y tú eres una de ellas. Tu amistad, tu cariño y tu presencia en mi camino son regalos que valoro profundamente”, continuó.

Además, dejó claro que la presencia de cada invitado en su celebración no era casualidad.

“Si hoy estás sentado en esta mesa compartiendo conmigo este momento, es porque ocupas un lugar especial en mi vida. Porque de alguna forma has sido parte de mi historia, de mis risas, de mis aprendizajes, y de esos momentos que hacen que la vida sea más bonita”, expresó.

Keyla Sánchez sorprendió a los invitados a su fiesta con este detalle. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (Instagram/Instagram)

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Un recuerdo muy especial

El detalle no quedó solo en palabras. Los invitados también recibieron un recuerdo muy significativo: una especie de pajilla plateada acompañada de una fotografía de Keyla en su niñez y un chupa chupa de corazón.

El gesto terminó de sellar una noche cargada de emociones, cariño y agradecimiento.

“Gracias por acompañarme, por celebrar conmigo, por tu apoyo y por tu amistad. Que esta noche esté llena de alegría, conversaciones inolvidables y momentos que recordemos siempre”, finaliza el mensaje.