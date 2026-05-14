Marcela Negrini abre su corazón por delicada situación que vive su “compañero de vida”

Marcela Negrini compartió varias fotos con su perrito en Instagram. (Marcela Negrini /Marcela Negrini)

Marcela Negrini tocó el corazón de sus seguidores al compartir una emotiva publicación sobre el difícil momento que atraviesa uno de sus grandes compañeros de vida.

La presentadora habló desde el amor, la preocupación y la esperanza en un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Con un mensaje cargado de sentimiento, la modelo y presentadora contó que su fiel compañero (uno de sus perritos), quien ha estado con ella durante 15 años, está enfermito y que hará todo lo posible por darle la mejor calidad de vida.

“Bunny, mi viejito, mi compañero de vida, 15 años a mi lado llenándome de amor, ternura y compañía. Hoy estás enfermito y, aunque me duele verte así, quiero hacer todo lo que esté en mis manos para darte la mejor calidad de vida en esta etapa”, escribió junto a varias imágenes.

Marcela aseguró que está decidida a buscar respuestas y acompañarlo con el mismo amor incondicional que él le ha dado durante tantos años.

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“Voy a descartar todo, buscar respuestas y acompañarte con el mismo amor incondicional que tú me has dado”, expresó.

Marcela Negrini compartió un emotivo mensaje dedicado a Bunny. (redes Marcela Negrini /Instagram)

Bunny ha acompañado a la presentadora durante 15 años.

“Mi cantante favorito”

La publicación estuvo llena de frases que tocaron el corazón de muchos de sus seguidores, especialmente cuando describió todo lo que Bunny representa para ella.

“Mi cantante favorito. Tú me has enseñado lo que es el amor verdadero: ese que no pide nada a cambio, que solo está, acompaña, consuela y alegra el alma”, escribió.

La también modelo aprovechó para agradecerle por cada momento compartido y por haber estado presente en distintas etapas importantes de su vida.

“Gracias por cada mirada, cada abrazo, cada momento y por haber sido mi compañía fiel en tantos capítulos de mi vida. Ahora me toca a mí cuidarte, protegerte y amarte con más fuerza que nunca”, añadió.

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Marcela cerró el mensaje dejando claro el enorme amor que siente por su peludito.

“Te amo, mi Bunny. Siempre vas a ser una parte inmensa de mi corazón”, concluyó.

De parte de todo el equipo de La Teja, deseamos que la salud de su perrito mejore.