Farándula

Coco Roper compartió un detalle sobre la relación que vive con su misterioso prometido

Coco Roper habló de su actual relación sentimental

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La creadora de contenido Coco Roper compartió con sus seguidores una de las etapas más felices de su vida.

A través de un video en redes sociales, donde aparece maquillándose y mostrando su atuendo, la influencer aprovechó para enviar un mensaje de inspiración dirigido especialmente a otras mujeres.

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“Antes de salir a una cita me cambiaba mil veces y con cada cambio me iba perdiendo un poquito más, más simple, más callada, más normal, menos yo. Hasta que un día me vi en el espejo y no reconocí a la mujer que estaba viendo”, inició.

Nicole "Coco Roper, influencer costarricense radicada en Estados Unidos e hija de Lynda Díaz.
Coco Roper parece estar muy enamorada. (redes /Instagram)

Un mensaje sobre amor propio e identidad

La hija de Lynda Díaz aseguró que hoy vive una relación completamente distinta, donde siente que puede mostrarse tal y como es, sin necesidad de cambiar su personalidad o estilo.

“Y ahora, tengo la bendición de estar con alguien que ama exactamente quién soy: mi estilo, mi personalidad, mi manera de ser, mi lado intenso, diferente y libre. Porque sí, el amor requiere compromiso, pero jamás debería costarte tu identidad”, mencionó.

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Además, Coco destacó que después de todo lo que ha vivido con su cuerpo y su proceso personal, nadie tiene derecho a hacerla sentir menos.

Hasta el momento, Roper no ha revelado públicamente la identidad de su prometido, aunque constantemente comparte momentos que reflejan que está muy feliz.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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