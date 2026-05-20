Coco Roper compartió un detalle sobre la relación que vive con su misterioso prometido

La creadora de contenido Coco Roper compartió con sus seguidores una de las etapas más felices de su vida.

A través de un video en redes sociales, donde aparece maquillándose y mostrando su atuendo, la influencer aprovechó para enviar un mensaje de inspiración dirigido especialmente a otras mujeres.

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“Antes de salir a una cita me cambiaba mil veces y con cada cambio me iba perdiendo un poquito más, más simple, más callada, más normal, menos yo. Hasta que un día me vi en el espejo y no reconocí a la mujer que estaba viendo”, inició.

Coco Roper parece estar muy enamorada. (redes /Instagram)

Un mensaje sobre amor propio e identidad

La hija de Lynda Díaz aseguró que hoy vive una relación completamente distinta, donde siente que puede mostrarse tal y como es, sin necesidad de cambiar su personalidad o estilo.

“Y ahora, tengo la bendición de estar con alguien que ama exactamente quién soy: mi estilo, mi personalidad, mi manera de ser, mi lado intenso, diferente y libre. Porque sí, el amor requiere compromiso, pero jamás debería costarte tu identidad”, mencionó.

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Además, Coco destacó que después de todo lo que ha vivido con su cuerpo y su proceso personal, nadie tiene derecho a hacerla sentir menos.

Hasta el momento, Roper no ha revelado públicamente la identidad de su prometido, aunque constantemente comparte momentos que reflejan que está muy feliz.