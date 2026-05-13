Leonardo Perucci sigue hospitalizado tras cirugía, esto nos contó su hija

Leonardo Perucci continúa hospitalizado mientras avanza su recuperación tras la cirugía de corazón. (Jose Cordero)

La recuperación del actor y expresentador Leonardo Perucci avanza, aunque más lento de lo previsto.

Pese a que inicialmente se esperaba que recibiera el alta este lunes, el artista continúa hospitalizado mientras evoluciona tras la cirugía cardíaca a la que fue sometido días atrás.

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Su hija, Valeria Perucci, confirmó a este medio que el proceso ha requerido más tiempo debido a su edad, pero que el panorama sigue siendo positivo.

“Él todavía sigue hospitalizado, por factores de edad tarda un poco más, pero está en recuperación y ya con ganas de que le den de alta”, expresó.

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El querido actor permanece bajo observación médica, luego de una intervención compleja que incluyó un reemplazo de válvula aórtica y un cateterismo, procedimiento que implicaba riesgos importantes.

Valeria Perucci confirmó que el actor evoluciona bien, aunque el proceso ha sido más lento por su edad.

A pesar de esto, su evolución ha sido favorable: se mantiene estable, con buen ánimo e incluso interactuando con quienes lo acompañan durante su estancia en el hospital.

Mientras tanto, su familia continúa atenta a cada avance, a la espera de que en los próximos días pueda finalmente regresar a casa, donde como han manifestado, su ausencia se siente en todos los aspectos.