Hija de Leonardo Perucci da detalles de la salud de su papá tras la delicada operación de corazón que le hicieron

Valeria Perucci contó a La Teja cómo ha sido el reacomodo familiar. (Jose Cordero)

La recuperación de Leonardo Perucci tras su delicada operación de corazón no solo ha sido un proceso médico complejo, sino también un fuerte sacudón para su familia, que ha tenido que adaptarse a una nueva rutina de la noche a la mañana.

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Valeria Perucci, hija del querido actor y expresentador, habló con La Teja y contó cómo han vivido estos días desde que su papá fue sometido a un reemplazo de válvula aórtica y un cateterismo, un procedimiento que, por su edad, representaba un riesgo importante.

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“Sí fue fuerte por factores de edad y los riesgos propios del procedimiento”, explicó.

A pesar del susto, dio una noticia que llena de alivio: su papá se encuentra estable, de buen ánimo y hasta bromeando con quienes lo rodean en la unidad coronaria del hospital Calderón Guardia, donde permanece internado y podría recibir el alta el próximo lunes.

Sin embargo, más allá del hospital, hay un detalle que pesa fuerte en casa.

La familia se turna para acompañar al actor en la unidad coronaria. (Jose Cordero)

El querido presentador podría recibir el alta médica el próximo lunes.

Hace falta… y mucho

Valeria no lo disimula: la ausencia de su papá se siente en todos los rincones.

“En la casa hace falta… mucha, en general en todos los aspectos”, confesó.

Pero hay algo en particular que evidencia ese vacío: don Leonardo era quien más cocinaba en el hogar.

“Además de que en mi casa el que más cocina es él, entonces ahí estamos reacomodando eso”, contó.

Ese tipo de detalles cotidianos son los que hoy más se extrañan y los que dejan ver el impacto real de su ausencia, más allá del tema de salud.

Una familia reorganizada

La situación también obligó a la familia a reorganizarse completamente para poder acompañarlo durante su recuperación.

Valeria explicó que se han estado turnando para estar con él en el hospital, aprovechando un permiso especial que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para adultos mayores.

“Nos hemos ido turnando para venir a estar con él y asistirlo. Sí ha sido todo un reacomodo”, detalló.

Esa dinámica les ha permitido no dejarlo solo en ningún momento, algo clave en este proceso.

El problema que lo llevó al quirófano

Antes de la operación, Leonardo ya venía presentando señales de alerta.

Según contó su hija, se cansaba mucho al hacer trayectos que antes realizaba sin ningún problema, lo que encendió las alarmas.

Tras varios exámenes, los médicos le diagnosticaron una estenosis severa de la válvula, una condición que finalmente obligó a la intervención quirúrgica.

La operación se realizó el miércoles en horas de la tarde y se extendió más de lo previsto, ya que los especialistas también encontraron arterias tapadas.

Agradecimiento total a la CCSS

En medio de todo, Valeria no dudó en destacar el papel del sistema de salud pública.

Incluso, puso en contexto el costo del procedimiento, que en el sector privado puede rondar los 100 mil dólares (poco más de 50 millones de colones) , una cifra imposible para muchas familias.

“Estoy muy agradecida, en otro país habríamos tenido que vender la casa… y quién sabe qué más”, comentó.

Además, destacó que en la unidad coronaria hay varios pacientes pasando por procedimientos similares, lo que evidencia la importancia del acceso a este tipo de atención.

Por ahora, la familia se mantiene a la espera de que todo siga evolucionando bien y de poder tener pronto a Leonardo de regreso en casa, donde (como bien dijo su hija) hace demasiada falta.