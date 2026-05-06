El gran detalle que tuvo Nancy Dobles con el hijo de Elías Alvarado y que le tocó el corazón al corresponsal

Nancy Dobles sorprendió con una cena casera durante su visita a Nueva York. (Instagram/Instagram)

En medio de su paseo por New York, Nancy Dobles tuvo un gesto con el hijo de Elías Alvarado que no pasó desapercibido y terminó tocándole profundamente el corazón al corresponsal.

Resulta que, en medio de su travesía por Estados Unidos, la presentadora llegó a Nueva York y decidió ponerse manos a la obra: pasó toda una tarde cocinando para luego invitar a Elías, su familia y unos amigos a compartir una cena muy especial.

“¡No saben la delicia!”, comentó Alvarado sobre uno de los platillos que preparó la puntarenense.

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El hijo de Elías Alvarado calificó con un 10 el postre que preparó la presentadora. (captura /captura)

La noche estuvo llena de risas, baile y momentos especiales. (captura /captura)

El pequeño recibió un regalo personalizado que lo llenó de emoción. (captura /captura)

Pero la noche no se quedó solo en comida. Nancy también conquistó el paladar de Saúl, el pequeño hijo del comunicador, quien probó la crème brûlée que ella misma hizo y no dudó en calificarla con un 10.

Además, la presentadora se ganó aún más al chiquito al ponerlo a bailar y compartir con él una noche llena de risas. De hecho, el propio Alvarado bromeó con que no sabía quién se estaba divirtiendo más, si Saúl o Nancy.

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Como si fuera poco, el pequeño también recibió un regalo muy especial: un tucán de peluche y un muñeco personalizado con la camiseta de su emprendimiento “Los Gustitos de Saúl”, además de su nombre.

Nancy le explicó que ese detalle fue hecho a mano por una emprendedora, con mucho cariño, lo que hizo aún más significativo el momento.