Farándula

Nancy Dobles le cumple gran sueño a conocido imitador y cantante de Repretel

Presentadora de Teletica dejó ver una vez más el tamaño de su corazón

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Por Manuel Herrera

La presentadora de Teletica, Nancy Dobles, demostró una vez más el tamaño de su corazón con un sueño que le cumplió a un cantante e imitador costarricense que ha estado ligado a Repretel en los últimos años.

Se trata del artista Ayran Morales, creador del conocido personaje Weedny Wax, quien anhelaba conocer a Dobles y este martes la figura de canal 7 le cumplió su deseo con la gran sorpresa que le dio.

Nancy Dobles
Nancy Dobles junto a Ayran Morales, quien llegó a conocerla con su personaje de Weedny Wax. (Instagram/Instagram)

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“Le dije que el sueño mío era conocerla”

“Mi sueño de conocer a alguien en Costa Rica era Nancy Dobles. Un día le escribí y le dije que el sueño mío era conocerla y me dijo que había visto mis videos y me puso tan feliz”, dijo Morales en una historia de Instagram.

Contó que, además de conocer a Nancy, quería probar el queque de banano que hace la talentosa presentadora de Buen día y este martes, ella lo invitó a pasar por un pedacito de queque y, de paso, conocerse.

“Le dije que un día quería queque de banano y me puso un mensaje de que hoy (este martes) hacía queque de banano para sus hijos y que a las 4 de la tarde estaba listo para que fuera a recoger el quequito”, agregó Ayran.

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Imitador habla de su sueño de conocer a Nancy Dobles

El mensaje que recibió de Nancy Dobles

Él compartió el mensaje que recibió de Nancy. “Hola, hoy (este martes) hago queque para mis hijos. Le voy a guardar uno a usted”, le escribió Nancy por mensaje privado por Instagram.

Ayran llegó puntual y celebró no solo que probó la cuchara de Nancy, sino que finalmente la conoció, la abrazó y se tomó una foto con ella. Él iba vestido con su personaje de Weedny.

“Hoy fui muy feliz. Gracias por dar tanta felicidad y por mi quequito de banano. TE AMÉ. Gracias por simplemente ser luz en muchas personas”, escribió Ayran en un posteo que hizo en Instagram con una foto junto a Dobles.

“Fue muy especial conocerte”, reaccionó la ex-A todo dar a la publicación de Ayran.

Nancy Dobles
Nancy Dobles reaccionó a la publicación de Ayran Morales tras conocerla. Fotografía: Instagram Imitadora CR. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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