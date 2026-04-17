Creador de Weedny Wax ya recibió un diagnóstico tras fuertes dolores que lo mandaron al hospital

El cantante e imitador Ayran Morales, conocido por su personaje Weedny Wax y sus participaciones en Repretel, compartió con sus seguidores detalles sobre el problema de salud que lo ha afectado en los últimos días.

Tras experimentar un fuerte dolor de estómago, el artista se sometió a varios estudios médicos, ya que inicialmente los especialistas contemplaban diferentes diagnósticos, entre ellos úlcera, pancreatitis o problemas en la vesícula.

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El diagnóstico confirmado

Luego de realizarse los exámenes, los médicos finalmente le dieron el diagnóstico.

“Me hicieron otros exámenes: una gastroscopia y una colonoscopia, y se dieron cuenta que tengo colitis ulcerativa y tengo que tomar tratamiento porque puede desarrollar un cáncer de colon.

Ayran Morales ya recibió los resultados de sus exámenes. (Cortesía/Cortesía)

“Yo le decía a mami: ‘yo no entiendo cómo es posible que yo de Ayran me sienta tan mal y cuando me visto no me duele nada’, pero eso yo creo que lo hago porque me encanta lo que hago y porque nunca quiero quedar mal, pero cuando sea un caso drástico, yo quiero que me comprendan y entiendan que no voy a poder estar en los shows, pero por el momento voy a tratar”, explicó Morales.

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Un llamado a la prevención

El imitador compartió esta información mediante un video grabado desde su vehículo, mientras se dirigía a un compromiso en el programa Las voces del más allá, de La Mejor FM.

Además, aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de actuar a tiempo ante cualquier síntoma.

“Traten de siempre tener un ahorro porque cuando llegan dolores de emergencia es mejor ponerse en control rápidamente. Son exámenes que no son nada baratos, pero realmente son inversiones importantes porque si uno se atrasa puede ser muy malo, entonces traten de siempre ponerse en control y tratar de tener eso”, detalló.

Morales explicó que es asegurado, pero que también cuenta con un seguro privado, ya que una gastroscopia con la caja podría tardar mucho tiempo y se le pueden hacer úlceras.