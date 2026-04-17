Ana Bárbara habría tomado drástica medida con sus hijos para salvar su relación tras supuesta infidelidad

La cantante Ana Bárbara vuelve a estar en el centro de la controversia tras nuevas revelaciones sobre su vida personal, que involucran a su esposo Ángel Muñoz y a su entorno familiar.

De acuerdo con información publicada por El Universal, la artista habría perdonado una supuesta infidelidad de su pareja con la costarricense Adri Toval, situación que salió a la luz semanas atrás.

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Decisiones que generan polémica

El mismo medio señala que, en medio de este escenario, Ana Bárbara habría tomado la decisión de sacar de su casa a dos de sus hijos.

Ana Bárbara habría perdonado a su esposo. (Ana Bárbara/Instagram)

Según la versión difundida, fue el hermano de la cantante, Francisco Ugalde, quien reveló que Emiliano Gallardo y José María “Chema” Fernández habrían dejado la casa, presuntamente como parte de un intento por recomponer su relación con Muñoz.

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Un conflicto familiar en aumento

Las declaraciones de Ugalde también apuntan a un distanciamiento entre la cantante y su familia, un tema que en varias ocasiones han señalado medios internacionales.

Ugalde detalló posibles razones detrás de la permanencia de la artista en esta relación: amenazas, baja autoestima o una posible complicidad.

El origen de la controversia

El escándalo de la infidelidad se dio luego de que se filtraran audios y pruebas sobre un supuesto romance entre Muñoz y Adri Toval, el cual habría durado aproximadamente seis meses.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha dado declaraciones públicas sobre estas versiones. Sin embargo, el tema continúa generando reacciones en redes sociales, donde seguidores analizan cada detalle de este caso que mezcla familia, relación y controversia.