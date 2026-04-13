Adri Toval nos revela qué fue lo primero que hizo Ana Bárbara contra ella tras escándalo de infidelidad

La periodista costarricense Adri Toval reveló, en una entrevista con La Teja, cómo ha enfrentado las consecuencias del escándalo con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

El impacto emocional y la pérdida de imagen

Desde que la supuesta infidelidad salió a la luz, Toval asegura que su vida cambió por completo.

“Lo más difícil ha sido ver cómo una parte del público que antes consumía mi contenido, ha llegado a minimizar el trabajo profesional que he construido durante cinco años.

Adri Toval es una periodista costarricense de origen nicaragüense. (redes/Instagram)

“Mis seguidores fieles siguen apoyándome, pero sin duda perder la confianza de algunas personas que me veían como alguien perfecta e intachable, ha sido lo más duro. Hoy siento que, en cierta forma, debo empezar de cero en cómo me proyecto en redes y en cómo quiero que realmente me perciban”, expresó la periodista.

LEA MÁS: Adri Toval reaviva la polémica y lanza declaraciones contra Emilio Levy, exhijastro de Ana Bárbara

Sin contacto con los protagonistas

Actualmente, Adri asegura no tener comunicación ni con Ángel Muñoz ni con Ana Bárbara, lo que evidencia un distanciamiento total tras lo ocurrido.

“Él está dolido conmigo. Habíamos acordado que yo daría una entrevista para ayudar a mi imagen con mi amigo Jordi Martín, de El Gordo y la Flaca, pero después entró en pánico (Ángel) y envió a su equipo legal para que yo dejara de hablar.

LEA MÁS: A tres años de su partida, Imelda Tuñón le dedica emotivo mensaje a Julián Figueroa

“A partir de ahí, y tras lo que ocurrió con los audios que yo expuse porque me enojé muchísimo, no volvimos a tener contacto. Tengo entendido que ha preguntado por mí a colegas del medio, que cómo estoy, y que actualmente está viviendo solo”, señaló.

En cuanto a la cantante indicó que ella tomó una medida inmediata tras enterarse de la situación.

“Y con Ana Bárbara, desde que descubrió la infidelidad, el 8 de marzo, me dejó de seguir en Instagram y me bloqueó de WhatsApp. Solo mantengo comunicación con la familia de Ana. Ellos me han apoyado emocionalmente, sobre todo el hermano, Pancho Ugalde, me llama y me escribe a diario para preguntarme cómo me siento”, detalló.

Según medios internacionales, Ana Bárbara se habría separado de Ángel Muñoz. (Ana Bárbara/Instagram)

Apoyo familiar y temores

En medio de la controversia, su familia ha sido un pilar importante. Según relató, lejos de juzgarla, han optado por acompañarla emocionalmente, aunque con preocupación por posibles consecuencias.

LEA MÁS: Melissa Mora habla de lo difícil que es para ella conocer a alguien y cómo vive su etapa de soltera

“De hecho, cuando surgen este tipo de situaciones, irónicamente nos unimos más. No somos moralistas. Su única preocupación es que yo esté bien emocionalmente. Solo tienen temor que de pronto Ana Bárbara tome represalias contra mí”, mencionó.

Este respaldo ha sido clave para enfrentar uno de los momentos más complejos de su vida, marcado por la exposición constante.

Ana Bárbara no la estaría pasando nada bien tras conocer la supuesta infidelidad. (redes/Instagram)

Xenofobia y ataques en redes

Uno de los aspectos más dolorosos para Toval ha sido la ola de comentarios negativos, especialmente aquellos relacionados con su origen.

“Lo que más me ha dolido son los comentarios xenofóbicos de algunos costarricenses. Me afecta mucho que personas de mi propio país me insulten por mi origen o color de piel, o me digan que no pertenezco aquí, por ser hija de nicaragüenses.

“Hay personas de acá que me escriben en redes y en mi canal de YouTube: ‘Lárguese de mi país’, ‘Usted no es tica, usted nica’, ‘Las ticas no somos negras, ‘Quite la bandera de mi país’, definitivamente eso es algo que me hace llorar, me duele, ese rechazo es lo más difícil de procesar y me ha generado un fuerte resentimiento, porque aunque yo nací, estudié y vivo en Costa Rica, he sufrido bullying toda mi vida“, reveló Toval.

Adri Toval dio detalles en una entrevista exclusiva con La Teja. (Adri Toval/Instagram)

De la polémica a nuevas oportunidades

A pesar del impacto negativo, Toval reconoce que la exposición también trajo consecuencias inesperadas en su carrera.

“Se me han abierto muchísimas oportunidades inesperadas, especialmente en televisión. Colegas del medio han viajado para conocerme, y próximamente recibiré visitas importantes del ámbito televisivo internacional.

“También periodistas de México y Estados Unidos, que antes veía lejanos, ahora buscan entrevistas y colaboraciones conmigo. Definitivamente, esta situación me abrió muchas puertas, en parte porque supe moverme estratégicamente y entiendo cómo funciona la dinámica mediática”, manifestó.

La creadora de contenido aclaró que no ha requerido de ayuda profesional, ya que ha logrado salir adelante y ha sabido manejar la presión.