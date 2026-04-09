Melissa Mora habla de lo difícil que es para ella conocer a alguien y cómo vive su etapa de soltera

La empresaria y figura pública Melissa Mora se sinceró con La Teja sobre su vida personal y su soltería, una etapa que asegura estar disfrutando plenamente tras más de un año de su última relación formal con Alberto “Beto” Gómez.

En noviembre del año anterior salió a la luz que estaba saliendo con un hombre llamado Emerson Cruz, pero no pasó a más.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann habla abiertamente sobre la venta del salón que tenía con Ericka Morera

Una etapa marcada por la tranquilidad

En una reciente historia publicada en su Instagram, Meli compartió una imagen que decía: “Sin novio, y también sin ganas de tenerlo”, lo cual generó dudas de si esa era su posición, por lo que le consultamos si se siente bien estando así, solterita, y lo confirmó.

Melissa Mora abrió su corazón y nos habló de su soltería. (Instagram/Instagram)

“Con el tema de la soltería, la gente siempre habla e interpreta cosas. Yo con Beto quedé en muy buenos términos, lo considero amigo, una persona que quiero mucho, que aprecio, salí con alguien más (Emerson) y para nadie es un secreto.

“Uno a veces quiere conocer a alguien, pero es imposible porque es como un secreto a voces, no puede uno salir ni siquiera a tomarse un café, poder conocer a una persona porque ya lo vinculan al 100%. Me ha costado tener como ese derecho de decir: ‘tengo muchos pretendientes’, pero no puedo salir con ninguno porque intento conocerlo y ya me van a involucrar”, mencionó.

LEA MÁS: Marisol Soto mostró lo grande y guapa que está su hija Nicole Volio

La también modelo reconoció que cuenta con pretendientes, pero que el contexto mediático limita sus decisiones, ya que cualquier acercamiento es rápidamente interpretado por el público. A pesar de ello, ha aprendido a identificar cuáles personas realmente valen la pena.

Melissa Mora está trabajando en sus proyectos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aún así, Mora no cerró las puertas y aclaró que cuando alguien le interesa no se guía únicamente por la apariencia física, sino que valora aspectos como el trato, la educación y que la consientan.

Independencia y crecimiento personal

Más allá del tema sentimental, Mora destacó que atraviesa una etapa de independencia y realización personal. A sus 38 años, aseguró sentirse orgullosa de lo que ha construido, tanto en lo profesional como en lo personal.

“Yo tengo 38 años y mi hija tiene 15 y siento que estoy en una etapa superbonita de mi vida porque soy muy independiente, porque he hecho muchas cosas que he querido hacer.

Melissa Mora es cantante, modelo y empresaria. (redes/Instagram)

“Me considero que soy una empresaria exitosa porque no he fracasado en mis cosas ni en mis proyectos, sigo adelante siempre. Tengo mi casa, tengo mis cositas, soy independiente, siento que no necesito de ningún hombre para sobrevivir, sino que yo sola con mis cosas puedo manejar mi vida y le doy gracias a Dios por eso”, detalló.

Orgullo por su edad y su proceso

Mora también dejó claro que se siente cómoda con su edad y no busca aparentar menos. Por el contrario, disfruta cada etapa de su vida y valora todo lo que ha logrado.

“Me considero una señora muy conservada, muy guapa, que a mi edad puedo lucir un vestido de baño, gracias a Dios que no se me hicieron estrías después del embarazo, que disfruta tener una hija, que me casé... en mi divorcio, en mi soltería, Dios me ha permitido vivir la vida.

“Me contrataron para modelar lencería a mis 38 años la semana pasada y ahí están mis fotos hechas por John Durán, como lo hice hace 20 años”, agregó.