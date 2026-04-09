Farándula

Mauricio Hoffmann habla abiertamente sobre la venta del salón que tenía con Ericka Morera

Mauricio Hoffmann y Ericka Morera tenían 9 años trabajando con el salón

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Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas

El presentador Mauricio Hoffmann se refirió públicamente a la decisión de vender el salón de belleza Blow Dry Bar, negocio que compartía con Ericka Morera.

Morera compartió un mensaje en sus redes y faltaba la opinión del presentador del 7, quien lo hizo este jueves por medio de unas palabras en su cuenta de Instagram.

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La noticia generó gran interés debido a que este proyecto representaba el negocio en común entre ambos.

Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann se refirió a la venta del negocio. (Caprut/Captura de video)

Un cierre de ciclo profesional

A través de sus redes sociales, Hoffmann compartió un mensaje en el que expresó su agradecimiento y destacó lo significativo de esta etapa en su vida.

“El ser agradecido es uno de los valores más importantes que me inculcaron mis papás. Y así me siento hoy. Quería compartirles que hemos decidido vender y terminar un ciclo muy especial con nuestro salón de belleza Blow Dry Bar.

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“Fueron 9 años increíbles, llenos de crecimiento, aprendizaje y muchísimos logros. Nada de esto hubiera sido posible sin nuestros clientes y sin el extraordinario equipo que nos acompañó en el camino”, escribió.

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann
Ericka Morera y Mauricio Hoffmann tenían nueve años con el negocio. (Instagram/Instagram)

Una decisión basada en evolución

El presentador explicó que la decisión responde a una evolución natural dentro de sus proyectos profesionales.

“Hoy dejamos un negocio sólido, bien posicionado y con un enorme potencial hacia el futuro, lo cual nos llena de orgullo. Estoy seguro de que Blow Dry Bar queda en excelentes manos y continuará creciendo. Gracias de corazón a todos los que han sido parte de esta historia”, agregó.

Consultamos a Mauricio Hoffmann sobre la posibilidad de emprender un nuevo negocio en el futuro; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Mauricio Hoffmann compartió un mensaje en sus redes.
Mauricio Hoffmann compartió un mensaje en sus redes. (Mauricio Hoffmann/Instagram)
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Mauricio HoffmannEricka MoreraBlow Dry Bar
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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