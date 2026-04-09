Mauricio Hoffmann habla abiertamente sobre la venta del salón que tenía con Ericka Morera

El presentador Mauricio Hoffmann se refirió públicamente a la decisión de vender el salón de belleza Blow Dry Bar, negocio que compartía con Ericka Morera.

Morera compartió un mensaje en sus redes y faltaba la opinión del presentador del 7, quien lo hizo este jueves por medio de unas palabras en su cuenta de Instagram.

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La noticia generó gran interés debido a que este proyecto representaba el negocio en común entre ambos.

Mauricio Hoffmann se refirió a la venta del negocio. (Caprut/Captura de video)

Un cierre de ciclo profesional

A través de sus redes sociales, Hoffmann compartió un mensaje en el que expresó su agradecimiento y destacó lo significativo de esta etapa en su vida.

“El ser agradecido es uno de los valores más importantes que me inculcaron mis papás. Y así me siento hoy. Quería compartirles que hemos decidido vender y terminar un ciclo muy especial con nuestro salón de belleza Blow Dry Bar.

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“Fueron 9 años increíbles, llenos de crecimiento, aprendizaje y muchísimos logros. Nada de esto hubiera sido posible sin nuestros clientes y sin el extraordinario equipo que nos acompañó en el camino”, escribió.

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann tenían nueve años con el negocio. (Instagram/Instagram)

Una decisión basada en evolución

El presentador explicó que la decisión responde a una evolución natural dentro de sus proyectos profesionales.

“Hoy dejamos un negocio sólido, bien posicionado y con un enorme potencial hacia el futuro, lo cual nos llena de orgullo. Estoy seguro de que Blow Dry Bar queda en excelentes manos y continuará creciendo. Gracias de corazón a todos los que han sido parte de esta historia”, agregó.

Consultamos a Mauricio Hoffmann sobre la posibilidad de emprender un nuevo negocio en el futuro; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.