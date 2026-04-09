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Periodista de Repretel Génesis Castillo dio de qué hablar con unas fotos soñadas

La comunicadora compartió imágenes de sus vacaciones y de inmediato se llenó de reacciones

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Por Fabiola Montoya Salas
Génesis Castillo Mora ha sido parte del elenco de grandes espectáculos teatrales del país como El Cascanueces o El lago de los cisnes
Génesis Castillo Mora es periodista de Repretel. (Cortesía/Cortesía)

La periodista de canal 6, Génesis Castillo, sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrarse en redes sociales como pocas veces lo hace.

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Por medio de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió varias fotografías en las que aparece disfrutando de sus vacaciones, luciendo un bikini verde de dos piezas.

Génesis Castillo
Así se mostró Génesis Castillo. (Génesis Castillo /captura)

Las imágenes no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en llenarla de halagos y mensajes positivos.

“Linda periodista”, “carisma y belleza” y “cuando el artista es Dios, la obra solo puede ser así de perfecta como usted”, fueron parte de las reacciones que recibió en la publicación.

Génesis Castillo
Génesis Castillo tuvo unas merecidas vacaciones. (Génesis Castillo /captura)

Además de los elogios, también hubo quienes aprovecharon para comentarle que tenían tiempo de no verla en televisión, a lo que quedó claro que se debía a que estaba disfrutando de unos días de descanso.

Sin embargo, para tranquilidad de quienes la siguen en pantalla, Génesis ya regresó a sus labores habituales y volvió a integrarse a canal 6.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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