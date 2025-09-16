Génesis Castillo, de Noticias Repretel, contó cómo le terminó de ir con el aguacero que la empapó en los desfiles

Génesis Castillo Mora tiene tres años trabajando en Noticias Repretel y dice amar el salir a reportear y el contacto con la gente. (Cortesía/Cortesía)

La periodista Génesis Castillo, de Noticias Repretel, le sacó una risa a más de uno este 15 de setiembre, al protagonizar un pacho mientras cubría los desfiles de San Pedro de Montes de Oca.

Su reacción, al sentir el aguacero que le estaba cayendo encima en plena transmisión en vivo, hizo que muchos compartieran el video y se volviera viral en redes sociales.

“Vea cómo estoy, Melissa (Durán). Vea cómo estoy”. “Estoy empapada”. “Tengo mucho frío”, fueron algunas de las frases que dijo antes de salirse de la toma corriendo.

Génesis nos contó que el mal de risa le dio fue porque sus compañeros en realización (el productor y realizador de noticiero) estaban muertos de la risa al verla toda empapada cuando le dieron el pase para informar del final del desfile.

En sus primera intervenciones desde el desfile de San Pedro, Génesis Castillo salió muy tranquila e hizo muy bien su trabajo. (cortesía/Cortesía)

Antes de eso había hecho otras intervenciones en el noticiero, pero no estaba lloviendo.

“El carro estaba como a 200 metros del parque de San Pedro y yo estaba en vivo, no daba chance (de ir por la sombrilla), ya estábamos al aire cuando se vino el aguacero. Fue de pronto que cayó, fue superextraño, se sintió un ventolero y en cuestión de segundos llovió fuertísimo”, contó.

La joven, oriunda de Pérez Zeledón, agregó que hasta ella se ha reído un montón al ver el video de su reacción al sentirse toda mojada.

Génesis Castillo, periodista de Noticias Repretel, se llevó doble aguacero en San Pedro este 15 de setiembre. (cortesía/Cortesía)

Con el agua hasta las rodillas

Pero no solo esa mojada se llevó la reportera, pues según contó, cuando iba camino a su casa en Calle Blancos para cambiarse, le tocó bajarse del carro para transmitir un suceso.

Cuando iban por la Circunvalación, aún en San Pedro, frente a la UCR, se toparon con las calle inundadas y no le quedó más que hacer otro reporte desde el lugar y con el agua casi hasta las rodillas.

“Nunca me había caído un aguacero así en vivo, solo un pelo de gato”, dijo entre risas.

Melissa Durán no aguantaba la risa de ver a su compañera Génesis Castillo toda mojada. (Captura de video/Captura de video)

Cuando ya al fin pudo llegar a su casa se bañó y se puso ropa más abrigada para devolverse a la redacción a seguir con su trabajo del día.

“Mis compañeros están muertos de la risa, los camarógrafos no han dejado de vacilarme. La verdad nos hemos reído muchísimo en la redacción”, mencionó.

Génesis agradecidó a los televidentes por todos los buenos comentarios que le han puesto en redes sociales y aseguró que ya siguió algunos consejos de ellos, así como de su mamá para no resfriarse.

“Las medias quedaron empapadas, me mojé demasiado (risas). Una señora que estaba en el desfile, bajo un techo, me prestó un pañito superpequeño para secarme un poco los brazos, superlinda la señora”, dijo.

Génesis Castillo, periodista de Noticias Repretel, fue bastonera desde sus 4 años, por eso le encantan los desfiles. (cortesía/Cortesía)

La periodista confesó que le encanta cubrir noticias de desfiles porque desde que tenía 4 años fue bastonera y eso le trae muy lindos recuerdos de su adolescencia.

“A mi me encanta mi trabajo, soy feliz reporteando en calle, tener el contacto con la gente es lindísimo y estoy muy contenta por todos los comentarios tan lindos de la gente”, concluyó.

