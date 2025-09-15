(Video) Periodista de Repretel deja transmisión botada por algo que le dio por la lluvia

Noticias Repretel se transmite por canal 6. (redes/Facebook)

Una de las periodistas de Noticias Repretel dejó botada la transmisión de los desfiles de este 15 de setiembre por culpa de la lluvia.

Se trata de Génesis Castillo, quien estaba cubriendo los desfiles patrios del sector de San Pedro, de Montes de Oca, cuando se vino el aguacero.

Melissa Durán no aguantaba la risa de ver a su compañera Génesis Castillo toda mojada. (Captura de video/Captura de video)

La comunicadora ya había hecho varios pases desde este cantón josefino, pero cuando le tocaba anunciar que ya faltaban los últimos estudiantes por desfilar le cayó el agua encima.

En cuestión de segundos, la joven oriunda de Pérez Zeledón, estaba empapada y esto le causó mucha risa que casi ni podía hablar.

En el estudio del noticiero estaba la presentadora Melissa Durán pregúntele que pregúntele sobre el fin del desfile y su compañera solo decía entre risas: “Vea cómo estoy, Melissa” “Vea cómo estoy”.

“Estoy empapada”. “Tengo mucho frío”, dijo antes de salirse de la toma corriendo.

Génesis Castillo Mora lleva más de tres años trabajando en Noticias Repretel. (Cortesía/Cortesía)

Durán solo le preguntaba que por qué no llevó sombrilla y se reía al verla toda empapada.

Varios televidentes aplaudieron la valentía de la joven porque ni capa tenía puesta en ese momento.

