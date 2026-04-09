A tres años de su partida, Imelda Tuñón le dedica emotivo mensaje a Julián Figueroa

Imelda Tunón recordó a su expareja Julián Figueroa a tres años de su muerte. (redes/Instagram)

Imelda Turnón, expareja de Julián Figueroa, publicó un sentido mensaje al cumplirse, este 9 de abril, 3 años de la muerte del hijo de Maribel Guardia, dejando a un lado, por un momento, todos los conflictos con la tica.

A través de sus redes sociales, Imelda compartió una fotografía y un extenso texto en el que dejó claro que, aunque no le gusta hacer este tipo de publicaciones, sintió que era necesario.

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“No me gusta publicar cosas en este tipo de días porque siento que deberían de quedar solo para quienes lo vivimos, pero entiendo que el público también fue parte de nuestra historia”, empezó escribiendo.

Ella recordó algunos momentos cercanos de la partida del cantante, también hijo del ya fallecido Joan Sebastian, dejando ver lo inesperado que fue todo.

“Esta foto fue a pocos meses de tu partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba ni los problemas que se desatarían a raíz de tu ausencia”, confesó.

Legado en su vida

Además, agradeció el tiempo que compartieron juntos y el legado que él dejó en su vida.

“Gracias por hacerme parte de más de una tercera parte de tu vida, gracias por ser el papá de José Julián, por todo el aprendizaje y por seguir cuidando de tu familia”, expresó.

Con palabras llenas de amor, aseguró que su recuerdo sigue intacto. “Siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo”, añadió.

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Imelda también pidió respeto a sus seguidores, indicando que no permitirá comentarios en la publicación, dejando claro que se trata de un mensaje íntimo, en medio de un duelo que sigue muy presente.