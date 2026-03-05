Cantante José Manuel Figueroa volvió a demandar a exnuera de Maribel Guardia por este motivo

José Manuel Figueroa presentó una nueva denuncia contra Imelda Tuñón. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

El cantante José Manuel Figueroa presentó una nueva denuncia en contra de Imelda Garza Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa, con el objetivo de proteger la salud emocional de su sobrino, el pequeño José Julián.

Según reportó el programa Venga la Alegría, la denuncia fue interpuesta el martes 3 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Nueva denuncia por violencia familiar y mediática

De acuerdo con los documentos presentados por los abogados del artista, la demanda incluye los presuntos delitos de violencia familiar y violencia mediática

El cantante sostiene que algunas declaraciones públicas realizadas por Tuñón podrían afectar la integridad emocional del menor, por lo que busca salvaguardar su bienestar.

La denuncia ya habría sido aceptada por la Fiscalía, por lo que ahora corresponderá al Ministerio Público abrir una carpeta de investigación para determinar si procede el proceso penal.

Conflicto legal previo

Imelda Garza Turnón, exnuera de Maribel Guardia (redes/Instagram)

Este nuevo recurso legal se suma a una demanda civil por daño moral que Figueroa presentó anteriormente contra su excuñada.

En esa ocasión, el hijo del fallecido cantante Joan Sebastian argumentó que Tuñón difundió en redes sociales acusaciones en su contra, en las que aseguró que él habría abusado sexualmente de su esposo, Julián Figueroa, afirmaciones que el cantante niega categóricamente.

El caso ahora podría escalar a un proceso legal más amplio, mientras las autoridades analizan las denuncias presentadas.

