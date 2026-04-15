Creador del personaje Weedny Wax expone posible diagnóstico y la angustia que vive desde el hospital

El cantante e imitador Ayran Morales, reconocido por su personaje Weedny Wax y sus participaciones en programas de Repretel, dio a conocer que se encuentra hospitalizado tras sufrir fuertes dolores de estómago.

El artista contó el pasado martes que fue ingresado en el hospital Calderón Guardia sin tener claridad inicial sobre el origen de su malestar, lo que generó incertidumbre tanto en él como en sus seguidores.

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Diagnóstico y evolución

A través de su cuenta de Instagram, Morales detalló que los médicos manejaban varias posibilidades, entre ellas una úlcera, pancreatitis o problemas en la vesícula. Este miércoles compartió una actualización sobre su condición.

Ayran Morales fue parte de La Matraca.

“Tengo inflamación en la vesícula y residuos biliares en las heces, pero que operación todavía no. O sea, hasta que me explote y sea una emergencia, me operan”, expresó junto a una imagen desde el centro médico.

Sus palabras reflejan la preocupación e impotencia que siente, ya que su estado de salud aún no presenta una mejora significativa.

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Ayran Morales, creador del personaje Weedny Wax, compartió esta actualización de su estado. (Ayran Morales/Instagram)

Trayectoria y apoyo del público

Ayran Morales inició su camino en televisión en 2019 durante la segunda temporada de La dulce vida, donde interpretó al personaje Karkashian. Tras la pandemia, continuó su carrera en espacios como Toros desde la barrera y La Matraca.

Mientras permanece bajo observación médica, sus seguidores se mantienen atentos a su evolución, enviándole mensajes de apoyo y esperando su pronta recuperación.