Neto Rangel será papá, pero lo más curioso es cómo se enteró

Camila Herrera tiene poco más de tres meses. (neto rangel /neto rangel)

El exparticipante de Mira Quién Baila Neto Rangel sorprendió al contar que será papá, pero también fue muy llamativo el extraño momento que vivió antes de enterarse.

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Según relató, horas antes de que su pareja confirmara el embarazo, comenzó a sentirse mal sin razón aparente, una experiencia que hoy ve como una curiosa señal de lo que estaba por venir.

“Me pasó algo supercurioso. El día que ella fue a hacerse la prueba de embarazo, yo no sabía que ella iba a hacerla y ese día desperté y le dije: ‘vieras qué raro, creo que me voy a enfermar’, porque sentía como unas ganas de vomitar, unas náuseas, unos escalofríos en el cuerpo, una cosa rarísima.

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El anuncio lo hizo luego de varios meses disfrutando el proceso en privado. (neto rangel/neto rangel)

“Entonces ella me dijo que qué era raro, porque no habíamos pasado por nada como para enfermarnos. Ese día estaba con esa sensación, como que sentía que me iba a enfermar, con ganas de vomitar, escalofríos y temblor.

“Después ella fue, se hizo la prueba de embarazo y cuando salió positiva, en ese mismo momento se me quitó todo. O sea, se me quitó todo aquel desorden que yo estaba sintiendo por dentro. El doctor nos dijo que eso es muy normal, que es muy común que la pareja también sienta los achaques”, aseguró el feliz papá.

Neto le contó a La Teja que su pareja, Camilia Herrera, ya tiene poco más de tres meses de embarazo y que, aunque los primeros meses sufrió con los achaques (náuseas, vómitos y hasta no soportar el olor de los huevos y los frijoles) , ahora se encuentra mejor.

Neto contó que incluso sintió síntomas antes de saber la noticia. captura (neto rangel /neto rangel)

“Le costó un poco con las comidas, pero ya ahorita, gracias a Dios, está mejor con los síntomas”, explicó.

El brasileño expresó que uno de los antojos más fuertes que ha tenido su pareja es el palmito.

“Le dio mucho antojo de comer palmito, comió muchísimo y algunos otros antojos. Por dicha, ya pasaron esos tres primeros meses y el doctor también le quitó un medicamento del embarazo que estaba tomando, que también le causaba un poco de náuseas. Al quitar ese medicamento está mejor, aunque a veces le dan náuseas con ciertas comidas”.

Felices y con buena energía

Rangel detalló que su pareja está más que emocionada con la llegada del bebé y que ambos están disfrutando al máximo esta etapa.

“Está muy feliz, muy ilusionada, igual que yo. Estamos disfrutando una etapa muy linda. Decidimos hacerlo público, pero ya llevábamos tres meses y medio disfrutando el proceso. Mi familia y la de ella están muy felices, estamos rodeados de buena energía”, expresó emocionado.

El también creador de contenido contó que ya tienen nombre para el bebé, pero por ahora prefieren mantenerlo en secreto.

El bebé ya tiene nombre, aunque por ahora es un secreto.captura (neto rangel /neto rangel)

Lo que sí reveló es que decidió darle la noticia a su familia en un reciente viaje a Brasil, donde aprovecharon para hacer tanto la prueba de sexo como la revelación.

“Reuní a mi familia y les di la noticia. Hice una cajita con un zapatito, el ultrasonido y una carta. Mi sobrino la leyó y dimos la sorpresa. Fue un momento muy bonito. Después hicimos el examen de sexo y la revelación allá mismo”, detalló.

Se prepara para esta nueva etapa

Aunque la noticia se hizo pública recientemente, Neto aseguró que ya se está preparando junto a su pareja para lo que viene.

“Hemos estado informándonos y preparándonos mentalmente para todo lo que viene, para el cambio, pero no lo tomamos ni con presión ni con miedo. Estamos disfrutando día con día cada información, pronto vamos a hacer un curso juntos para, antes del parto, durante, después de lo que se viene. Vamos a disfrutar porque nadie nace aprendido, cada bebé es diferente, cada experiencia es diferente. Siempre te van a tratar de recomendar cosas de todo, pero hay que hacer un filtro, lo que sí, lo que no, y así lo estamos preparando para cuando ya llegue el momento”, reveló.

Los consejos no faltan

Neto explicó que desde que dio a conocer la noticia ha recibido muchos consejos, especialmente uno que se repite bastante.

“El típico: ‘duerma todo lo que pueda porque después no va a dormir’. Pero la mayoría me dice que es una bendición, que voy a sentir el amor más puro. Eso es lo que más escucho”, agregó.

Incluso, no descarta en el futuro agrandar la familia, aunque tiene claro que todo será paso a paso.

“Ahorita lo importante es que el bebé venga bien y ya después veremos qué pasa en el futuro”, comentó.

El creador de contenido y su pareja ya superaron los primeros meses del embarazo. (neto rangel /neto rangel)

Ya compran las primeras cositas

Neto también compartió que ya comenzaron con los preparativos para la llegada del bebé, incluso aprovechando su viaje a Brasil.

Contó que compró algunas prendas especiales, entre ellas un mameluco de Brasil y otro del equipo Regatas Vasco da Gama, su favorito.

“Mi familia nos regaló muchas cositas, ropita y zapatitos para el bebé, y nosotros poco a poco estamos comprando lo que falta, acomodando y decorando su cuarto. Aunque sabemos que al inicio va a estar con nosotros, queremos que cuando llegue esté todo listo; yo digo que no va a nacer, va a estrenarse”, concluyó.