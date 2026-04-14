Neto Rangel da noticia que le cambia la vida: “Llegó el momento que he esperado toda mi vida”

Neto Rangel tendrá un bebé. Cortesía (neto rangel/neto rangel)

El creador de contenido Neto Rangel sorprendió a sus seguidores con un anuncio que le da un giro total a su vida personal.

Con un mensaje cargado de emoción, confirmó que será papá, luego de revelar que su pareja, Camila Herrera, está embarazada. Se trata de una noticia que, según él mismo contó, llevaba mucho tiempo esperando.

“Y sí, llegó el momento que he esperado por toda mi vida. Todavía no me lo creo, con el corazón lleno de ilusión y felicidad vengo a compartir con ustedes que mi princesa y yo vamos a tener un bebé”, escribió junto a unas fotos que publicó en sus redes sociales.

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Un sueño cumplido

El también DJ aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su pareja, a quien agradeció por hacerlo realidad.

“Muchas gracias por sus muestras de cariño y que Dios nos dé sabiduría y nos guíe en esta nueva aventura. Se viene un Netito, claro que sí”, añadió.

Neto Rangel anunció en redes sociales que será papá por primera vez. captura (neto rangel /neto rangel)

El creador de contenido compartió fotos junto a su pareja tras revelar el embarazo. captura (neto rangel /neto rangel)

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y amigos, quienes no dudaron en felicitarlos y desearles lo mejor en esta nueva etapa.

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Reacciones y buenos deseos

Como era de esperarse, la noticia generó una ola de mensajes positivos, consejos y muestras de cariño para la pareja, que ahora se prepara para la llegada de su primer bebé.

Sin duda, se trata de un momento que marcará un antes y un después en la vida de Neto Rangel, quien ahora suma un nuevo rol fuera de las redes.