Neto Rangel habla de su sorpresivo regreso a El Chinamo en icónico segmento del programa de Teletica

El bailarín y Dj brasileño Neto Rangel sorprendió este jueves al regresar a El Chinamo después de dos años de ausencia.

El suramericano volvió por todo lo alto al asumir uno de los segmentos más queridos del programa de Teletica.

Nato Rangel repasó la coreografía de la Gollo Cumbia en los camerinos del Marco Picado antes de debutar en ese segmento en su regreso a El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Neto Rangel toma la batuta de la Gollo Cumbia en 2025

Junto a la bailarina Meybelle Valverde, Neto es ahora el responsable de la emblemática Gollo Cumbia, sección que este año tiene nueva pareja, debido a que David Umaña está dedicado a otras funciones dentro del programa de canal 7.

El regreso del brasileño se da en un año clave para él, pues se está consolidando como figura del canal del trencito gracias a su presencia en programas como ¡Qué buena tarde!, Sábado feliz y su reciente participación en Mira quién baila.

Su historia con El Chinamo: de Swing Brasil al regreso más esperado

Aunque muchos lo recordaban como Dj en 2022, esta no es la primera vez que Rangel forma parte de la fiesta decembrina de Teletica.

“La historia mía con El Chinamo es larga. Estuve hace mucho tiempo con Swing Brasil aquí e hicimos algunas presentaciones. Para el Mundial de Brasil del 2014 estuve con la marca de un banco trabajando en este programa y hace dos años vine como Dj e hice un par de presentaciones. Este año regreso a este proyecto y estoy muy ilusionado”, dijo Neto a La Teja desde los camerinos de El Chinamo.

Neto Rangel y la bailarina Meybelle Valverde son la nueva pareja estelar del segmento de la Gollo Cumbia de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La invitación para volver se dio hace varias semanas y, según contó, desde el inicio le recalcaron lo emblemático que es el segmento en el programa.

“Me explicaron la importancia y la tradición que es esa sección para el programa y yo acepté porque sé que esto es algo casi que cultural (la Gollo Cumbia). De hecho, como yo trabajo mucho en eventos, en algunas actividades que hago ponemos la canción y la gente la baila, la canta. Entonces me siento feliz y contento por esta oportunidad más en canal 7”, manifestó.

El reality le dejó el ritmo afinado

Dijo que, como recientemente terminó su paso por el reality de baile de canal 7 estaba flojito y bien afilado para aprenderse la coreografía, pues al ser un segmento comercial y tan gustado, la responsabilidad es mucha.

“Es una ventaja que venga saliendo de Mira quién baila porque vengo fresquito con el baile, entonces no fue muy difícil aprender la coreografía. Cambiamos algunas cositas mínimas para meterle algunos toquecitos brasileños”, contó.

Neto Rangel presumió todo su sabor y ritmo brasileño en la reciente edición de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Estará toda la temporada y luego viajará a Brasil

Neto será parte de El Chinamo 2025 hasta el 23 de diciembre, mientras continúa con sus otros proyectos en Teletica y sus negocios personales.

“Este proyecto de El Chinamo lo recibo como todo lo que ha llegado a mi vida: como una bendición más, una oportunidad más. Somos muy afortunados de estar aquí y trabajar con lo que a uno le gusta, de llevar entretenimiento y alegría a la gente. Entonces asumo este proyecto con mucha felicidad y respeto”, afirmó.

Adelantó que planea tomarse unas vacaciones y viajar a Brasil a inicios del 2026 para visitar a su familia.