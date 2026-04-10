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Neto Rangel tomó una drástica decisión y el resultado lo dejó espantado: “¡Qué horrible!”

El brasileño Neto Rangel tuvo que hacer un cambio en su vida por una oferta laboral, pero no quedó muy contento con el resultado

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Por Silvia Núñez
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Cortesía (neto rangel/neto rangel)

Neto Rangel sorprendió a sus seguidores al tomar una drástica decisión: decirle adiós a su barba… ¡después de cinco años!

El brasileño, recordado por su paso en Mira quién baila y quien ahora es parte del equipo de Sábado feliz, contó que tuvo que rasurarse por motivos de trabajo, luego de ser contratado por una marca de restaurantes para grabar un comercial.

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Según explicó, por normas de higiene no podía ingresar a la cocina con barba, por lo que no le quedó de otra que quitársela si quería cumplir con el contrato.

Neto Rangel, bailarín brasileño de Sábado feliz.
Neto Rangel, bailarín brasileño de Sábado feliz, contó que para grabar el comercial le pidieron quitarse la barba. (redes/Instagram)

Eso sí, el proceso lo tomó con humor, aunque no ocultó su nerviosismo.

“Tengo miedo, fijo voy a quedar con una cara rojilla, que sea lo que Dios quiera”, dijo antes de pasar la rasuradora.

Pero lo mejor vino después, cuando mostró el resultado final.

Neto Rangel dice estar listo para el "bullying" por su cambio

Fiel a su estilo, reaccionó entre risas y sin filtros: “¡Qué hijuepucha más horrible! Quedé con una cara de codo. La mayoría de las personas cuando se quitan la barba se ven más jóvenes, yo soy el único que logró verse más viejo, más feo… bueno, que empiece el bullying”, dijo.

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Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar y llenarlo de comentarios, muchos tomándose con humor el radical cambio de look del presentador.

Neto Rangel, bailarín brasileño de Sábado feliz.
Neto Rangel vaciló con que parece "cara de rodilla" o "care codo" así sin barba. (redes/Instagram)

“Vístase de Swingy boom (su grupo de baile) y hace el antes y después … pañuelo en jupa como marero", le escribió su gran amigo Carlos Andrés “Coto” Hernández.

“Jajaja... amiguito te ves rejoven”, le escribió Ivonne Cerdas, su excompañera de Mira quién baila.

¿Usted qué opina, se ve mejor con barba o sin barba?

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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