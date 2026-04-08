Teletica transformó así el estudio Marco Picado para su nuevo programa Batalla de karaoke

Las primeras imágenes de la impresionante transformación del estudio Marco Picado de Teletica ya salieron a la luz y dejaron ver el ambicioso cambio que hizo el canal para el estreno de Batalla de karaoke.
El nuevo programa para cantantes aficionados debutará en vivo este domingo 12 de abril a las 7 p.m., como una de las grandes apuestas de canal 7 para este 2026.
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Un estudio irreconocible: ahora es un “mega bar-restaurante”
El icónico estudio, donde se han realizado formatos como Nace una estrella, Mira quién baila, Tu cara me suena y El Chinamo, fue completamente renovado.
Ahora luce como un “mega bar-restaurante”, con mesas, sillas y hasta una barra para tragos, lo que promete una experiencia diferente tanto para participantes como para el público.
Además, destacan unas estructuras tipo “casitas” en los costados del set, que podrían utilizarse para dinámicas o menciones comerciales dentro del show.
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Así se filtraron las primeras imágenes
Fue el bailarín Javier Acuña quien mostró un adelanto del nuevo set a través de sus historias de Instagram, donde compartió videos que evidencian el radical cambio del estudio.
Acuña formará parte del equipo de animadores detrás de cámaras, junto a Frank Avendaño y Kemwell Solís.
Un estreno con figuras conocidas
Batalla de karaoke será conducido por tres rostros muy conocidos de la televisión: Ítalo Marenco, Keyla Sánchez y René Barboza, quienes estarán al frente del formato en vivo.
Este proyecto se convierte en el primer gran programa del 2026 de Teletica, con el que buscan enganchar a la audiencia dominical.
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