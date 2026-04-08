Teletica transformó así el estudio Marco Picado para su nuevo programa Batalla de karaoke

Las primeras imágenes de la impresionante transformación del estudio Marco Picado de Teletica ya salieron a la luz y dejaron ver el ambicioso cambio que hizo el canal para el estreno de Batalla de karaoke.

El nuevo programa para cantantes aficionados debutará en vivo este domingo 12 de abril a las 7 p.m., como una de las grandes apuestas de canal 7 para este 2026.

René Barboza, Keyla Sánchez e Ítalo Marenco son los presentadores de Batalla de karaoke. Fotografía: Cortesía Teletica. (Instagram/Instagram)

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Un estudio irreconocible: ahora es un “mega bar-restaurante”

El icónico estudio, donde se han realizado formatos como Nace una estrella, Mira quién baila, Tu cara me suena y El Chinamo, fue completamente renovado.

Ahora luce como un “mega bar-restaurante”, con mesas, sillas y hasta una barra para tragos, lo que promete una experiencia diferente tanto para participantes como para el público.

Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7. (cortesía/Cortesía)

Además, destacan unas estructuras tipo “casitas” en los costados del set, que podrían utilizarse para dinámicas o menciones comerciales dentro del show.

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Así se filtraron las primeras imágenes

Fue el bailarín Javier Acuña quien mostró un adelanto del nuevo set a través de sus historias de Instagram, donde compartió videos que evidencian el radical cambio del estudio.

Acuña formará parte del equipo de animadores detrás de cámaras, junto a Frank Avendaño y Kemwell Solís.

Así se ve el Marco Picado para Batalla de karaoke

Un estreno con figuras conocidas

Batalla de karaoke será conducido por tres rostros muy conocidos de la televisión: Ítalo Marenco, Keyla Sánchez y René Barboza, quienes estarán al frente del formato en vivo.

Este proyecto se convierte en el primer gran programa del 2026 de Teletica, con el que buscan enganchar a la audiencia dominical.

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