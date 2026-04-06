Batalla de Karaoke ya anunció a sus primeros concursantes

Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7. (cortesía/Cortesía)

La pantalla de Teletica se alista para poner a cantar a todo el país con el estreno de Batalla de Karaoke, un nuevo programa que promete llenar de música, emoción y competencia las noches de domingo.

El espacio arrancará este 12 de abril, a las 7 p.m. por Canal 7, con una propuesta fresca en la que el público no solo disfrutará del show, sino que también tendrá el poder de decidir quién ganará el concurso.

En esta primera temporada participarán 84 concursantes de distintas partes del país, quienes subirán al escenario para demostrar que el karaoke va mucho más allá de una simple diversión.

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La televisora anunció ya a los primeros 12 valientes que se enfrentarán frente al micrófono y son: Brandon Mongrillo, Axel Jiménez, Nancy Núñez, Jefferson Guido, Carolina Calvo, Derek Solórzano, Diego Hernández, Ericka Ulloa, Fabiola Alfaro, Natalia Marín, Nicole Barrantes y William Sanabria.

El domingo será el regreso de Keyla Sánchez como presentadora de Teletica luego de El Chinamo. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Dinámica del concurso

Cabe recordar que la conducción del programa estará a cargo de Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, quienes aportarán su estilo cercano y divertido. Además, el formato contará con el respaldo del experto en karaoke René Barboza.

La competencia se desarrollará durante ocho semanas. En las primeras siete galas, 12 participantes se enfrentarán en cada programa y será el público, mediante votaciones en tiempo real por WhatsApp, quien elegirá al ganador de la noche. Cada uno se llevará 500 mil colones y un pase directo a la gran final.

Ítalo Marenco será el presentador de Batalla de Karaoke. (Cortesía Teletica /Cortesía)

En la octava semana, los finalistas se medirán en una última batalla, donde nuevamente los televidentes decidirán quién se convierte en el gran campeón o campeona del karaoke en Costa Rica, llevándose un premio de 3 millones de colones.

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Con este formato, Teletica busca ir más allá del entretenimiento y reunir a las familias costarricenses frente al televisor, apostando por espacios que fomenten la unión, la cercanía y la sana competencia.