Katy Perry enfrenta grave denuncia de agresión sexual por parte de una reconocida actriz

La cantante Katy Perry enfrenta fuertes señalamientos luego de que la actriz Ruby Rose, conocida por su papel en Orange is the New Black, la acusara públicamente de agresión sexual.

La denuncia fue publicada el 12 de abril en la red social Threads, donde Rose compartió su testimonio.

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“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?

No es la primera vez que Katy Perry es acusada de algo similar. (Amy Harris/Amy Harris/Invision/AP)

“Tenía poco más de 20 años. Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Aunque estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”, mencionó la actriz australiana.

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Testimonio y posibles pruebas

En su mensaje, Rose explicó que durante años le resultó difícil hablar del tema, especialmente por tratarse de una situación entre mujeres. También aseguró que cuenta con pruebas, aunque no las ha hecho públicas, argumentando que en su momento la cantante le ofreció apoyo para obtener una visa estadounidense.

Posteriormente, la actriz indicó que ya habría contactado a la policía local con el fin de iniciar una investigación formal sobre el caso.

Respuesta del equipo de la cantante

Tras la difusión de las declaraciones, el equipo de Katy Perry respondió mediante un comunicado en el que negó categóricamente los hechos, calificándolos como “mentiras peligrosas e irresponsables”, esto según la revista Hola.com.

Cabe señalar que no es la primera vez que la artista enfrenta acusaciones de este tipo. En 2019, la presentadora Tina Kandelaki la señaló por un supuesto tocamiento inapropiado, aunque el caso no avanzó.