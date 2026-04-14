Farándula

Modelo del nuevo video de Christian Nodal responde con todo tras ser comparada con Cazzu

La modelo defendió su trabajo luego de las comparaciones con Cazzu

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La modelo Dagna Mata se convirtió en tendencia luego de aparecer en el más reciente video de Christian Nodal, titulado Un vals.

El lanzamiento, realizado el pasado 9 de abril, generó numerosos comentarios en redes sociales debido al parecido físico de la joven con Cazzu, expareja del artista.

LEA MÁS: Chofer de plataformas recogió a un pasajero llamado Luis, pero se dio cuenta de su apellido muy “Despacito”

Las comparaciones no tardaron en viralizarse, lo que llevó a la modelo a pronunciarse públicamente para aclarar su postura y defender su trabajo dentro de la industria.

El video musical está en la cuenta de Christian Nodal.
El video musical está en la cuenta de Christian Nodal. (Christian Nodal/YouTube)

La respuesta de la modelo

Mata decidió explicar su trayectoria profesional y dejar claro que su participación en el video responde a su carrera como modelo.

“Bueno, creo que ya todos vieron el último video de Christian Nodal en donde me tocó ser la protagonista. Para las personas que no me conocen, me llamo Dagna, soy creadora de contenido y modelo mexicana que vive en España.

LEA MÁS: Adri Toval nos revela qué fue lo primero que hizo Ana Bárbara contra ella tras escándalo de infidelidad

“Solamente les quiero contar un poco de lo que es mi trabajo. De hecho, este no es el único video en el que he salido. Salí en uno de Nicki Nicole con el alemán, en uno de Kenia Os, en este de un rapero francés, en este también que es de una amiga cantante mexicana”, mencionó la joven.

Dagna Mata explicó su postura por medio de un video.
Dagna Mata explicó su postura por medio de un video. (Sale el Sol/Instagram)

Defensa y mensaje final

Además de defender su trayectoria, la modelo también mostró empatía hacia la artista argentina, cuestionando las comparaciones que se generaron en redes.

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen. Yo tuve que migrar de un país para poder cumplir mi sueño que es dedicarme a modelar y crecer en la industria de la moda”, recalcó.

Sus declaraciones han generado nuevas reacciones, mientras el video continúa acumulando visualizaciones y comentarios en plataformas digitales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Christian NodalCazzuDagna Mata
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.