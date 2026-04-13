Chofer de plataformas recogió a un pasajero llamado Luis, pero se dio cuenta de su apellido muy “Despacito”

Un conductor de una plataforma de transporte en México vivió una experiencia que difícilmente olvidará, luego de recoger a un pasajero que resultó ser Luis Fonsi.

El video del momento, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra cómo todo comienza de forma completamente normal, sin que el chofer sospeche la identidad del artista.

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El conductor, quien llevaba mascarilla, saluda con naturalidad mientras el cantante sube al vehículo. La conversación fluye de manera cordial: “Hola, ¿servicio de Luis? ¡Qué onda! ¿Cómo estás?”, dice el conductor, a lo que Fonsi responde con amabilidad.

Luis Fonsi hizo que el chofer viviera una experiencia inolvidable.

La duda que lo cambió todo

Durante el trayecto, el chofer empieza a notar algo familiar. Observa al pasajero a través del espejo retrovisor y decide preguntarle de dónde es. Al escuchar que proviene de Puerto Rico, la curiosidad aumenta.

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“¿Y qué anda haciendo por acá?”, pregunta el conductor, mientras el cantante le devuelve la conversación con otra pregunta: “¿Conoce Puerto Rico?”. La interacción se mantiene relajada, pero la sospecha crece.

El conductor no se lo podía creer. (Telemundo/TikTok)

Luis Fonsi fue muy amable con el conductor. (Telemundo/TikTok)

Finalmente, el conductor no puede evitarlo y lanza la pregunta: “Dime si me estoy equivocando, te pareces a un cantante”. Tras confirmar la identidad, la reacción es inmediata.

Reacción viral en redes

“¿Eres Luis Fonsi? No manches, neta, ay qué gusto”, dice el conductor mientras le da la mano. Visiblemente emocionado, continúa: “No manches, ya me puse nervioso. Traigo a Luis Fonsi, traigo a Luis Fonsi”, grita entre risas, antes de dejarse llevar por el momento y terminar cantando: “Cambiaré”.

El clip ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la naturalidad del encuentro y la sencillez del artista.

Este episodio se suma a la lista de momentos virales que demuestran cómo una situación cotidiana puede transformarse en una experiencia extraordinaria.