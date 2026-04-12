Christian Nodal rompe se lava las manos por modelo de su video a la que comparan con Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal decidió hablar claro luego de la polémica que se armó por su nuevo tema “Un vals”, donde muchos usuarios aseguraron que la protagonista del videoclip se parece muchísimo a su ex, Cazzu.

Nodal sigue dando de qué hablar. (Facebook de Christian Nodal/Facebook de Christian Nodal)

Desde que salió el video, las redes no lo perdonaron. A usted seguro le salió más de un comentario diciendo que la actriz tiene rasgos, tatuajes y hasta una vibra muy parecida a la cantante argentina. Otros incluso metieron en la conversación a su actual esposa, Ángela Aguilar, asegurando que también hay similitudes.

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Pero Nodal no se quedó callado y soltó una declaración que dejó a más de uno pensando.

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Nodal se pronunció ante el video. (Instagram/Instagram)

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música”, dijo el artista, dando a entender que él no tiene el control total sobre decisiones como el casting del video o la historia que se cuenta.

Con eso prácticamente se quitó el tiro de encima y dejó ver que la elección de la modelo no pasó directamente por él. Eso sí, también aprovechó para recalcar que lo único que realmente le pertenece es su voz.

“Mi voz, que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes”, escribió en redes, acompañando el mensaje con su canción.

Mientras tanto, la actriz del videoclip, Dagna Mata, también tuvo que salir a defenderse. La modelo, conocida en redes como Dagna.kills, pidió que no la comparen con nadie y dejó claro que esto fue simplemente un trabajo más en su carrera.

Según dijo, le duele que se esté armando tanto alboroto por su apariencia y que se involucre a otra artista sin necesidad. Además, recordó que ha trabajado con varios artistas y que esta oportunidad representa crecimiento profesional.

Al final, la polémica sigue viva y dividida: hay quienes creen que todo fue pura coincidencia y otros que no se tragan ese cuento.

Lo cierto es que el video de “Un vals” logró exactamente lo que muchos buscan: que todo el mundo esté hablando de él.